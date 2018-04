PU osječko – baranjske

od srijede 18. travnja u 6 sati do četvrtka u 6 sati

Sukladno smjernicama organizacije TISPOL, europske mreže prometnih policija zemalja članica, na području cijeleprovest će se preventivna akcija 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila.Akcija će se provoditi na sljedećim lokacijama:PPRP OSIJEK:6,30 – 8,00 sati Osijek, Biljska cesta 738,15 – 9,50 sati DC 518, 1.dionica, 2 km (poljski put)10,40 – 12,00 sati Osijek, Dubrovačka od Strossmayerove do Pejačevićeve12,15 – 13,30 sati Tvrđavica 49 (kod trgovine)6,30 – 8,00 sati Josipovac, Nove Dalmacije - J. Kozarca 31 (ispred Borasa)8,15 – 9,50 sati Josipovac, Osječka 11210,40 – 12,00 sati Višnjevac, Bana J. Jelačića 19012,15 – 13,30 sati Osijek, Svilajska 236,30 – 8,00 sati Osijek, W. Wilsona (30 km/h)8,15 – 9,50 sati Tenja, Osječka 10910,40 – 12,00 sati Tenja, V. Mačeka 9812,15 – 13,30 sati Tenja, Sv. Ane 2914,30 – 16,00 sati DC 7, 4. dionica, 5. km (zemljana cesta)16,15 – 17,50 sati DC 7 Vuka, Bijele klade18,40 – 20,00 sati Vuka, Osječka 176 a (groblje)20,15 – 21,30 sati Čepin, Kr. Zvonimira 1514,30 – 16,00 sati DC 518 1. dionica, 2. km (Osijek-Antunovac, zemljani put)16,15 – 17,50 sati DC 518 Antunovac-Ernestinovo18,40 – 20,00 sati Ivanovac, Duga 9920,15 – 21,30 sati Ernestinovo, V. Nazora 139 b14,30 – 16,00 sati Nemetin 8116,15 – 17,50 sati Sarvaš, Osječka 1a18,40 – 20,00 sati Osijek, Vukovarska 213 a20,15 – 21,30 sati Osijek, Cara Hadrijana (preko puta ulaza u KBC)22,30 – 24,00 sati Osijek, J. J. Strossmayera 2330,15 – 1,50 sati Osijek, I. Gundulića 692,40 – 4,00 sati Osijek, E. avenija 124,15 – 5,30 sati Osijek, J. J. Strossmayera 34822,30 – 0,00 sati Osijek, Cara Hadrijana (preko puta ulaza u KBC)0,15 – 1,50 sati Osijek, M. Gupca 11a2,40 – 4,00 sati Osijek, Vukovarska 1314,15 – 5,30 sati Osijek, Biljska cesta 73PP ĐAKOVO:6,30 do 8,00 sati, Đakovo, N. Tesle,8,05 do 10,00 sati, D-7, Kuševac, Ante Starčevića,10,35 do 12,00 sati, Viškovci, Grobljanska,12,05 do 13,30 sati, Satnica Đakovačka, B. J. Jelačića14,30 do 15,30 sati, Đakovo, Ante Starčevića,15,35 do 17,00 sati, Selci Đakovački, V. Nazora,17,35 do 19,30 sati, Đurđanci D-46,19,35 do 21,30 sati, Budrovci, I. L. Ribara – S. Radića,22,30 do 0,00 sati, Đakovo, Ante Starčevića,0,05 do 1,30 sati, Đakovo, P. Preradovića,2,05 do 4,00 sati, Đakovo, F. Račkog,4,00 do 5,30 sati, Đakovo, Vladimira Nazora.PP NAŠICE:6,10-8,00 sati Našice, V. Lisinskog kod stanice za TP8,10-10,00 sati Brezik Našički, bana Jelačića10,30-12,00 sati Martin, Ulica bana Josipa Jelačića12,10-13,30 sati Jelisavac, I. B. Slovaka14,10-16,00 sati Pribiševci, Matije Gupca16,10-18,00 sati Đurđenovac, V. Nazora18,30-20,00 sati Beljevina, Ljudevita Gaja20,00-21,30 sati Brezik Našički, Ulica bana Josipa Jelačića14,10-16,00 sati Našice, V. Lisinskog kod stanice za TP16,10-18,00 sati Martin, Ulica bana Josipa Jelačića18,30-20,00 sati Razbojište, Ulica braće Radića20,00-21,30 sati Vukojevci, Ulica braće Radića22,15-0,00 sati Koška0,10-2,00 sati Jelisavac, I. B. Slovaka2,30-3,50 sati Vukojevci, Ulica braće Radića4,00-5,30 sati PodgoračPP DONJI MIHOLJAC:6,00 do 9,00 sati u Donji Miholjac, obilaznica.9,15 do 12,00 sati u Beničancima, ulica I.l.Ribara13,00 do 15,00 sati u Magadenovcu ulica Glavna15,15 do 18,00 sati u Miholjačkom Poreču u ulici Glavana.6,00 do 9,00 sati u Črnkovcima, ulica K. A. Stepinaca.9,15 do 12,00 sati u Podravskim Podgajcima, ulica V. Nazora13,00 do 15,00 sati u Sveti Đurađ, ulica A. Radića15,15 do 18,00 sati u Donjem Miholjcu obilaznica.18,00 do 21,00 sati u Podravskoj Moslavini, ulica J. J. Strossmayera21,15 do 23,00 sati u Viljevu u ulici K.A.Stepinca..24,00 do 3,00 sati u D. Miholjcu obilaznica.3,15 do 6,00 sati u D. Miholjac Vukovarska ulica.18,00 do 21,00 sati u Donji Miholjac, obilaznica.21,15 do 24,00 sati u Beničancima, ulica I.l.Ribara1,00 do 3,00 sati u Magadenovcu ulica Glavna3,15 do 6,00 sati u Miholjačkom Poreču u ulici Glavna.PP BELI MANASTIR:6,00-8,00 sati D-7 Beli Manastir, Osječka8,15-10,00 sati D-7 Branjin Vrh10,45-12,00 sati Bilje, K. Tomislava12,15-14,00 sati D-7 Zapadna obilaznica14,00-16,00 sati D-212 Zmajevac, M. Tita16,15-18,00 sati D-7 Zapadna obilaznica18,45-20,00 sati D-7 Kozarac, Međimurska20,15-22,00 sati D-7 Beli Manastir, OsječkaPP BELIŠĆE:6,15 – 7,00 sati Belišće, Matije Gupca prema Kitišancima,7,10 – 8,10 sati D-34, Valpovo, Matije Gupca8,20 – 10,00 sati Petrijevci, Stjepana Radića10,30 – 12,00 sati D-2, Bizovac, Ulica kralja Tomislava12,00 – 13,00 sati Brođanci, Ulica kralja Tomislava13,10 – 14,05 sati ŽC-4060, Ladimirevci14,15 – 15,00 sati Belišće, Matije Gupca prema Kitišancima15,30 – 16,30 sati, Ivanovci, Petra Preradovića16,40 – 17,40 sati Harkanovci, Matije Gupca18,15 – 19,30 sati Belišće, Ulica bana Josipa Jelačića19,40 – 20,00 sati Veliškovci, Ulica kralja Tomislava,20,10 – 21,00 sati Belišće, Matije Gupca prema Kitišancima21,20 – 22,00 sati Valpovo, Ulica bana Josipa Jelačića22,30 – 23,50 sati Šag, Ulica braće Radića0,00 – 1,30 sati Petrijevci, Stjepana Radića1,40 – 2,30 sati Bizovac, Ulica kralja Tomislava3,00 – 4,00 sati Valpovo, Ulica bana Josipa Jelačića4,10 – 5,40 sati DC-34, valpovačka obilaznica