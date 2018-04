tmurno i vjetrovito

kiše

blagi porast

sunčanije i toplije

obilje sunca

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Daniel Dobrosavljević/Foto-arhiv031

Tjedan je počeo vrlo, a takvo vrijeme će se nastaviti i danas. Za danas prognostičari najavljuju oblačno vrijeme uz slab do umjeren sjeverni vjetar. U večernjim satima bit ćeuz moguću grmljavinu.Srijeda nam donosi djelomično oblačno nebo uztemperature, 21°C. Što smo bliže vikendu, bit će. Za četvrtak je najavljeno vedro vrijeme uz slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura zraka do 22°C.I ovaj vikend možete planirati boravak na otvorenom, čeka nasi ugodna temperatura do 23°C.Iskoriste vikend za druženje u prirodi, možete i posjetiti ReArt piknik , ali i Salori, Sajam lova, ribolova i turizma na Pampasu..