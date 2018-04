Osijek

Prvenstva Slavonije i Baranje za mlađe kadetkinje

ŽOK "Osijeka"

OK "Linga" i OK "Čepina"

OK "Kolonija"

nije bilo

zasluženo našle

ne predaju

Ivana Pospišila

Tekst i foto: Duško Živković

je bio domaćin završnog odbojkaškog turniraOba polufinalna susreta otišla su u treći set, a prolazak u finale osigurale su ekipepobjedom nadnad ekipomU utakmici za treće mjestopreviše nedoumica te su se igračice OK "Linga" iz Osijeka okitile brončanim medaljama.Puno više neizvjesnosti moglo se vidjeti u utakmici za 1. mjesto u kojoj su igračice obje ekipe pokazale sjajnu igru te dokazale da su seu finalu.Prvi set nakon izjednačene borbe, otišao je na stranu ŽOK "Osijeka" (28:26). U drugom setu igračice Čepina stalno imaju vodstvo koje je u jednom trenutku iznosilo i 6 poena, no Osječanke sei stižu na samo poen zaostatka (23:24), ali za preokret nisu imale snage i rezultat glasi 1:1. U trećem setu igračice trenerafuriozno kreću (7:2) te mirno privode utakmicu kraju i zasluženo se vraćaju kući sa zlatnim medaljama oko vrata.Sve ekipe sa završnog turnira kao i ekipa Osijek Jug 2 koja je zauzela peto mjesto stekle su pravo odlaska na Prvenstvo Hrvatske za mlađe kadetkinje koje će se održati u Rovinju od 11. do 13. svibnja 2018. a s kojeg se nadaju donijeti i pokoju medalju u Slavoniju i Baranju.