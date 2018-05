subotu, 12. svibnja 2018.

Program:

Vino:

Glazba:

Suzette

Ariana Group Inc.

DJ Kemino

Umjetnost:

Izložba radova 6. Međunarodne radionice umjetničke grafike

Izložba vodenog svijeta, Udruga Gloria Maris

Tradicionalna izložba radova djece osječkih vrtića, redovni program Galerije Waldinger

Izložba “Osijek Postcards”, Tomislav Marcijuš

Skulpture od slame, Udruga Slama

Vinorel radionica, pod vodstvom Ivane Škvorčević, Doriana Trepića i Renea Grgić- Đakovića

Live Art Act, performans umjetnika - Ebony Lasić, Matija Petrak, Ena Krnčević i Diana Mataković

, odu prostoruu osječkoj Tvrđi vraća se ona noć kada vino u kombinaciji s umjetnošću pretvara nebo iznad grada u veliko platno, a mi, pogurani tim čarobnim spojem uz pomoć dobre volje i pozitive ispisujemo još jednu prekrasnu priču koju ćemo poslati u svemir. Te subote vraća nam se prva ovogodišnja. Uz stotine nasmiješenih lica, raznolikim umjetničkim programom i desecima proizvođača vina, tekućine napunjene sokom grožđa kojem ni jedna zraka sunca nije promakla, ritam večeri diktirat će bogat glazbeni program.Zabaviti i rasplesati će vas, a osim glazbenog programa, pripremili smo niz zanimljivih umjetničkih sadržaja. Očekuje vas „“ u Galeriji Kazamat, „“ Udruge Gloria Maris, tradicionalna „“ u Galeriji Waldinger i izložba “”, fotografa Tomislava Marcijuša, koja se održava u Regionalnoj vinoteci kod Vodenih vrata.U dvorištu Kazamata pogledati možetenastale u produkciji, a posjetitelje očekuje i, performans četvero osječkih umjetnika koji će na licu mjesta stvarati originalne radove u kombiniranim tehnikama. Za još veći doživljaj ove čarobne večeri uživajte u čaši vrhunskog vina i pridružite nam se na vinorel radionici pod vodstvompod pokroviteljstvom, kao organizatori poručuju da rezervirate datum i pripremite svoje tijelo na najugodnije podražaje i sačuvajte hrpu dobre volje koju ćete podijeliti s okupljenima.Pratite službeni Facebook događaj „ Večer vina & umjetnosti @Kazamat / Tvrđa / 12.5. “ na kojem možete pronaći više informacija o događaju.Predstavljanje i kušanje vina Slavonije, Baranje i Srijema te susjednih zemalja18.00 – 24.00 h - Dvorište Kazamata - Kušanje vina moguće je uz kupovinu vinskih bonova po cijeni od 5,00 kn i vinske čaše po cijeni od 20,00 kn (kaucija). Ulaz besplatan.18.00 – 24.00 h - Dvorište Galerije Kazamat - Odlična četvorka koja čini bend Suzette odlučili su prvu ovogodišnju Večer vina & umjetnosti začiniti odličnim, nostalgičnim, ali istovremeno i modernim rock zvukom u kojem će uživati svaki posjetitelj, neovisno o svojim afinitetima. Andrea Opačak, kapetanica ekipe i vokal punit će zvuk oktavama koje oduševljavaju i marginaliziraju svaku prosječnost, u napadu će nastupiti Damir Bojanić na gitari koji će vas natjerati da se opet zaljubite u distorziju i zvuk koji proizvode tih šest odlično posloženih i uštimanih gitarskih žica. Obranu benda čine Antonio Krupelicki na bass gitari i Branko Perković na bubnjevima čija svirka je umjetnost uz koju ćete ploviti od vinara do vinara te tako prepoznavati okus koji će njihov zvuk sugerirati da konzumirate. Savršena kombinacija za kombinaciju dobrog plesa, opuštenog chilla i dinamičnog "minglanja" po Kazamatu. Darujte si subotu i zaplešite u ritmu Caberneta, Rosea, Sauvignona, Graševine ili već čega god što vas čini sretnim. Ulaz besplatan.18.00 – 24.00 h - Dvorište Galerije Kazamat - Godinu dana prije prve Večeri vina & umjetnosti oformljen je ovaj fantastičan, neobičan i unikatan bend kojeg čine vrhunski i poznati glazbenici koji su odlučili napraviti nešto za svoju dušu. Slobodno se može reći da su tim potezom, osim svoje, zadovoljili i duše mnogih koji redovno uživaju u proizvedenom zvuku sastava kojeg čine aranžer, kompozitor i gitarist Goran Jurić, bubnjar Željko Prša, basist Mirko Jurkić i vokal Ariana Šmit. Goran Jurić tada originalnim pristupom popularnu/modernu glazbu uvodi u magiju jazz harmonije i improvizacije, dajući tako pop hitovima s vrha top ljestvica „okus“ i zvuk kakav do tog trenutka nisu imali. Da bi stvorili sliku kako bi to trebalo zvučati zamislite Beyonce u aranžmanu Milesa Davisa, zamislite kako Justin Timberlake pleše i pjeva kako Benny Goldston kaže, ili kako bi Chick Corea pisao kompozicije za Shakiru. Priča koja se ne smije propustiti! Ulaz besplatan.18.00 – 24.00 h - Dvorište Galerije Kazamat - Dirigent gotovo svakog urbanog događaja u gradu, za ovu priliku Kemino, kroz svoje bitove pokušat će još više oživjeti magiju koju spajaju umjetnost & vino. Zadužen za izazivanje dobrih plesnih pokreta, Kemino će svojom selekcijom funka, jazza i smooth bossa nova hitova popunjavati zrak i osigurati da svaki atom veselo otpleše svoju rutu za svemir. Prepustite se ritmu i uživajte u proljetnoj suboti koju smo pripremili za vas. Ulaz besplatan.18.00 – 23.00 h - Galerija Kazamat - Zadnjih desetak godina Osijek se profilirao kao značajna umjetnička sredina u kojoj posebno mjesto zauzima umjetnička grafička produkcija što se potvrdilo i brojnim nagradama koje su dobili osječki umjetnici na izložbama u zemlji i inozemstvu. Međunarodna radionica umjetničke grafike - IWAGO jedinstvena je manifestacija te vrste na području Republike Hrvatske. Radionica se odvija u atelijerima Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku koji su opremljeni po profesionalnim standardima, posvećena je tehnikama dubokog tiska, a odvija se uz vodstvo akademskog slikara-grafičara izv.prof.art. Stanislava Marijanovića. Na radionici uz odabrane članove HDLU-a Osijek, sudjeluju i drugi vrsni umjetnici-grafičari iz Hrvatske te pozvani autori iz inozemstva. U prethodnih šest saziva na njoj je sudjelovalo 57 umjetnika iz 14 zemalja.Na radionici održanoj 2017. godine sudjelovale su francuske umjetnice Sylvie Abelanet i Catherine Keun, izv. prof. art. Darko Jakić i asistentica Iva Ćurić s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, izv. prof. art. Stanislav Marijanović, koji je ujedno i voditelj IWAGO projekta, četvero odabranih studenata: Iva Muškić, Luka Petrak i Mia Štark s UAOS-a, te Bernadett Friesz, gošća s Umjetničke akademije iz Pečuha. Posjetite Galeriju Kazamat u subotu, 12. svibnja od 18 do 23 sata i pogledajte izložbu grafika nastalih na 6. Međunarodnoj radionici umjetničke grafike, IWAGO 6. Ulaz besplatan.18.00 – 23.00 h - Tvrđa, Svodovi bb - Cijena ulaza: djeca predškolske dobi 10 kn, učenici i studenti 15 kn, odrasli 20 kn. U cijenu ulaznica uračunato je informativno i edukativno vodstvo.Na Izložbi vodenog svijeta mogu se vidjeti predstavnici kopnenih i slatkovodnih mekušaca s našeg područja (Drava, Dunav, Kopački rit), fosilni ostaci Panonskog mora te školjke, puževi, glavonošci, zvjezdače, ježinci, spužve, koralji, neobične ribe i morski psi iz raznih mora svijeta.18.00 – 23.00 h / Galerija Waldinger - Dječji vrtići grada Osijeka u suradnji s Gradskim galerijama Osijek, već tradicionalno, u svibnju, priređuju izložbu dječjih likovnih radova u prostoru osječke galerije Waldinger. Uz prigodan, veseli program, koji su pripremili osječki mališani sa svojim tetama, pozivamo svu djecu, mame i tate, bake i djedove da i ove godine dođu pogledati i pohvaliti kreativnost i maštovitost naših najmlađih sugrađana. Ulaz besplatan.18.00 - 23.00 h - Regionalna vinoteka - Vodena vrata - “Osijek Postcards” je foto projekt koji je nastao slučajno i započet je 2015. godine. Ove godine iz projekta nastaje istoimeni brend s ciljem “poticanja” kreativnosti i aktivnosti u Osijeku, na svoj jedinstveni način. Iza projekta stoji Tomislav Marcijuš, fotograf sa sjedištem u Osijek, koji uz ovaj projekt vodi i uspješan brend Marcijuš Weddings.Najbolji opis ove izložbe radova možete iščitati u riječima autora: "Kao fotograf, često sam fotografirao trenutke i stvari po osječkim ulicama koje možda nitko nije primijetio ili koje su drugima bile manje zanimljive. Tako je bio jedan od dana kada je sa mnom bila i moja djevojka, koju sam fotografirao ispred jednog od natpisa. U tom trenutku nisam imao pojma da ću svaki dan, sve više i više, fotografirati natpise po osječkim ulicama. 2015. godinu gledam kao neku prekretnicu u svom životu. Tada sam prvi puta doživio da Osijek “postaje” prazniji i da su mnogi našli svoju sreću negdje dalje. Mene je cijelo vrijeme nešto vuklo da ostanem ovdje i da svoje ideje realiziram u mjestu gdje sam odrastao. Nakon nekoliko zabilježenih natpisa, imao sam osjećaj kao da zidovi pričaju više nego ljudi i da su oni jedini koji uopće nešto i govore. To je bio "drive" za cijelu priču. Nastavio sam kontinuirano fotografirati i obilaziti sve osječke kvartove. Nakon nekoliko godina, za mene je svaki dio grada imao svoju atmosferu, svoju priču kroz natpise. Ponekad sam mislio da me prate autori natpisa. Mislio sam da se pojavljuje sve više natpisa kako sam ja sve više fotkao. Od početka moje foto karijere koristim analogne fotoaparate i veliki sam obožavatelj analogne fotografije. Pored toga, podržavam i volim uličnu umjetnost i nekako mislim da je spoj toga rezultirao ovom pričom i projektom." Ulaz besplatan.18.00 - 23.00 h - Dvorište Kazamata - Slama je izvrstan i autentičan kiparski materijal koji potiče kreativno stvaralaštvo i djeluje inspirativno, a kako izgledaju umjetničke skulpture od slame, možete vidjeti na Večeri vina i umjetnosti koje će predstaviti članovi Udruge Slama. Ulaz besplatan.18.00 - 23.00 h - Dvorište Kazamata - Radionica „Wine d'isere - slalomski vinorel“ namijenjena je za sve strastvene ljubitelje vina i umjetnosti. Uživajte u čaši vrhunskog vina, koje će vam pružiti neiscrpnu inspiraciju koju imate priliku prenijeti na platno neobičnom vinorel tehnikom. Radionica se odvija pod vodstvom zaljubljenika u spoj vina i umjetnosti, Ivane Škvorčević, Doriana Trepića i Renea Grgić- Đakovića, koji će zajedno s vama oživjeti ovu tehniku slikanja vinom, koja datira još iz doba renesanse. Pokrovitelj radionice je Vino Iz Erduta koje će unijeti duh Erdutskog vinogorja u radove nastale kroz radionicu. Sudjelovanje je besplatno18.00 - 23.00 h - Dvorište Kazamata - Posjetitelje očekuje performans četvero osječkih umjetnika koji će na licu mjesta stvarati originalne radove u kombiniranim tehnikama. Umjetnici koji sudjeluju su Ebony Lasić, Matija Petrak, Ena Krnčević i Diana Mataković. Ulaz je besplatan.