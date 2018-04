Dolaskom lijepog vremena i stvaranjem uvjeta, kako to inače biva – Osijek postaje velikim gradilištem

I

v

i

c

a

V

r

k

i

ć

radovi

najstrožem središtu grada

podne ploče

šetnici i ispred kina Europa

lošeg odabira materijala

gladak i sklizak

hrapaviji i otporniji

Ribarske ulice

Mario Mišetić

Unikomove Radne jedinice Prometnice

određenih promjena

uklanja pješački prijelaz

Slona

ubrzao protok pješaka i promet

ukida desetak mjesta

prva faza proširenja nogostupa i izgradnje biciklističke staze

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivan Vrkić/Facebook

“, napisao je na svom FB profilu osječki gradonačelnikA da je tomu tako svjedoče ikoji se odvijaju u- u Ribarskoj ulici i u Lučkom prilazu.Dotrajaleu Lučkom prilazu na potezu premaveć su godinama „na piku“ Osječana zbog toga što su popucale, ali i zbogkoji je bio previše, posebno u zimskim uvjetima. Vrkić je najavio kako će se ploče u Lučkom prilazu sanirati novim materijalima koji će bitina vremenske prilike zbog čega će sigurnost građana koji ovdje svakodnevno prolaze biti na daleko višoj razini.Radi se i na sanaciji dijela, zbog istih razloga navedenih kao u prvom slučaju. To nam je potvrdio i, voditeljkoja obavlja ove radove. Mišetić je istaknuo kako je u Ribarskoj ulici skinuta postojeća podloga i postavit će se nove ploče, iste one koje su korištene prilikom rekonstrukcije središnjeg osječkog trga, Trga Ante Starčevića.Mišetić je dodao i kako će u sklopu ovih radova doći dou režimu prometovanja, pa se takokod Esseker centra, a onaj kodće se skratiti kako bi seautomobila iz Šamačke prema Strossmayerovoj ulici. A promjena će biti i u samoj „Štrosiki“ gdje seza uzdužno parkiranje automobila na dionici od Slona do Viktorije sa sjeverne strane. Umjesto njih, proširit će se nogostup i napraviti biciklistička staza od Trga do Viktorije.Mišetić je zaključno rekao kako su ovi radovi na početku Strossmayerove samodo Rokove crkve, no to će morati još pričekati kada paralelno krene i dugo najavljivana obnova tramvajske pruge.A što se rokova tiče, radovi u Ribarskoj ulici i u Lučkom prilazu trebali bi biti gotovi za tri do četiri tjedna, a oni u Strossmayerovoj ulici za otprilike mjesec i pol.