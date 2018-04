Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Prema podacima, 31. ožujka 2018. godine Osječko-baranjska županija imala je(radne snage), odnosno 2,7% (2.958 osoba)nego istog mjeseca prošle godine, na što je utjecaloza 1,8% (1.488 osoba) iza 16,9% (4.446 osoba).Procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti u OBŽ-u u ožujku iznosila je 20,5% naspram 24% u ožujku 2017. godine. To je i daljenezaposlenosti nego na području Republike Hrvatske gdje procijenjena stopa nezaposlenosti iznosi 10,7%. Ukupan broj zaposlenih (osiguranika, bez produženog osiguranja) u Republici Hrvatskoj bio je 1.483.493, a naša županija sudjeluje s udjelom od 5,7%.Najvažniji trend proteklog mjeseca je nastavljeno smanjivanje nezaposlenosti, pa je tako krajem ožujka u Regionalnom uredu Osijek evidentirano, odnosno 1.214 osoba (5,3%) manje nego prethodnog mjeseca i 4.446 osoba (16,9%) manje nego u ožujku 2017. godine.Ostali trendovi manje-više su, pa tako raste udio nezaposlenih žena (59,6% naspram 40,4% nezaposlenih muškaraca) i osoba starijih dobnih skupina gdje najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe starije od 50 godina (34,8%), dok udio mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine iznosi 16,2%. Ipak, registrirana se nezaposlenost, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, smanjila u svim dobnih skupina, a najveće smanjenje zabilježeno je u mlađim dobnim skupinama od 25 do 29 godina (za 24,2% ili 751 osoba) i od 30 do 34 godine (za 21,9% ili 585 osoba).Smanjen je i brojkojih je tijekom ožujka bilo 2.734 (12,5% od ukupnog broja nezaposlenih) što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 6,2%, a u odnosu na prethodnu godinu za 9,4%.I dalje jeevidentiranih izlazaka od ulazaka u nezaposlenost pa se u ožujku u evidenciju nezaposlenih prijavilo 1.456 novih osoba (16,3% manje nego prethodnog mjeseca i 7,7% manje nego u ožujku 2017. godine), dok je iz evidentirane nezaposlenosti otišlo ukupno 2.670 osoba (22,2% više nego prethodnog mjeseca, a 7,8% manje nego u ožujku 2017. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 1.790 osoba (67%), dok je 880 osoba (33%) brisano iz ostalih razloga: izlaska iz radne snage, odjave iz evidencije, nepridržavanja zakonskih odredbi i ostalo.Tijekom mjeseca smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u svim ispostavama, a u usporedbi s istim razdobljem prošle godine najizraženije je u Našicama (za 24,5%) i Belom Manastiru (za 22,7%).