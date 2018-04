pronašli ljubav

Ako stesvoga života i odlučili tu ljubav okruniti brakom, knjige koje smo odabrali pripomoći će vam da svojeučinite. Navedene knjige pronađite na policama. Bez obzira za koji se tip vjenčanja odlučili –, malo ili veliko, dobro je poznavati protokol ponašanja, organizaciju vjenčanja i svadbene običaje.U tome može pripomoći knjigaautorau kojoj je na jednostavan način pristupljeno toj tematici i, kao takav, ovaj priručnik može poslužiti kao svadbeni vodič za sve krajeve Hrvatske. Priručnik je podijeljen na dva dijela. U prvome se dijelu govori o samoj organizaciji vjenčanja, kako što učiniti i na što posebno obratiti pozornost, dok je drugi dio napisan kao praktični mali podsjetnik kojim točno utvrđujete plan aktivnosti za vrijeme svadbene proslave.autoriceknjiga je koja govori o hrvatskim običajima koji prate sklapanje braka, ponajviše svadbenim običajima. U prvome dijelu knjige sažeti su i prikazani brojni podaci, zabilježeni u raznim područjima s namjerom prepoznavanja što je zajedničko svima ili većini, a što posebno; svojstveno samo nekima. Drugi dio knjige nastao je na temelju osobnih iskustava autorice, profesionalnih i privatnih. Autorica je na građi, literaturi, vlastitim istraživanjima i drugim uvidima briljantno i zorno pokazala hrvatske svadbene običaje, promatrajući svadbu prije svega kao osobni događaj, najvažniji u životu pojedinca, ali i kao obiteljski, kulturni i društveni čin. Knjiga je bogato ilustrirana prilozima u boji. Vjenčanje je poseban događaj za cijelu obitelj koji ćete zasigurno željeti dugo pamtiti. Fotografije na izvjestan način postaju dio zajedničkoga sjećanja, stvaraju se uspomene koje će svi pamtiti.autoranudi savjete kako od hobija stvoriti karijeru fotografa, na što paziti kod pripreme, postavljanja pozicije snimanja, koju opremu koristiti. Budućim mladencima ova knjiga može biti od velike pomoći, posebno ako im nedostaje ideja kakve fotografije žele, na kojim lokacijama, u kojim okruženjima itd. Danas se mnogi odlučuju na angažiranje sala za svatove u kojima su mnoge usluge, poput postavljanja stola, aranžiranja cvijeća, uređivanja sale, uključene u cijenu. Neki se ipak odlučuju sami prihvatiti organizacije vjenčanja i svega što se uz to podrazumijeva.Knjigaautoricepripomaže u odabiru elegantnoga i originalnog aranžmana za svaki prostor, nudi 52 korak po korak projekta koje možemo slijediti ili prilagoditi. Autorica savjetuje kako odabrati cvjetni materijal, kako kombinirati boje i posude te prikazuje metode rada koji obuhvaćaju i trikove struke. Aranžiranje cvijeća samo je dio uređivanja stola mladenaca i gostiju.Knjigaautoricenudi mnoštvo ideja, kako što originalnije ukrasiti stol. Knjiga je bogata fotografijama, a prikazuje kako od različitih ubrusa, tkanih, papirnatih ili onih od umjetnih vlakana, oblikovati dekorativne figure. Fotografije velikoga formata prikazuju kako posuđe i pribor za jelo uskladiti s ubrusima, cvijećem i ostalim ukrasnim elementima.Kako bi se izbjegle neugodne situacije do kojih može doći na svečanim događajima, potrebno je posuditi knjiguautorice. U ovome bontonu mogu se pronaći korisni savjeti za svakodnevne, ali i neuobičajene situacije do kojih se može doći, od odlaska u restoran, preko izlazaka, do razgovora o zaposlenju. Iako primarno namijenjen tinejdžerima, zasigurno može pomoći i onima malo starijima koji misle da o dobrome ponašanju nemaju više što naučiti.Ako ste u potrazi za knjigama s temom vjenčanja, svakako se zaputite ui posudite sve što vam je potrebno za organizaciju toga nezaboravnog dana.