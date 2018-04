Grad Osijek

Međunarodnog dana Roma

Miranda – holokaust Cigana'

putujuća izložba

Veija Baltzara

Kroz Mirandine oči

nedovoljno istraženom

potresnu priču

Veljko Kajtazi

Ivica Vrki

nacionalnim manjinama

Goran Ivanović

Dana nacionalnih manjina

20 europskih zemalja

Tekst i foto: Osijek031.com

Najava:

je povodom obilježavanjadanas u Kulturnom centru Eurodom organizirao izložbu pod nazivom „“.Ovafinsko-romskog umjetnikadio je međunarodnog putujućeg projekta „'“ (Through Miranda's Eyes) i bavi se još uvijektemom stradanja romskog stanovništva u europskim zemljama. Autor izložbe, predsjednik udruge DROM i jedan od vodećih svjetskih romskih književnika i umjetnika, temu je obradio kroz osobnuRomkinje Mirande – jedne od rijetkih preživjelih žrtava holokausta.Izložbu su otvorili, saborski zastupnik romske nacionalne manjine ić, gradonačelnik Osijeka. Vrkić je istaknuo otvorenost Osijeka prema svim, uključujući romsku, te je najavio kako će se Grad u suradnji sa zastupnikom Kajtazijem angažirati oko osnivanja udruge Roma koja bi trebala bolje artikulirati njihove interese prema gradu i županiji., zamjenik župana osječko-baranjskog, najavio je kako će županijska Skupština na svojoj sljedećoj sjednici donijeti odluku o svečanom obilježavanjuna području županije koji će se organizirati krajem svibnja.Inače, u sklopu projekta ,,Kroz Mirandine oči'', izložba će obići, a do sada ju je vidjelo 34 milijuna građana Europske unije. U Osijeku će biti otvorena do 19. travnja, ulaz je slobodan, a zainteresirani posjetitelji moći će ju razgledati od 18 do 20 sati.