Proljeće

cvjetanje i pupanje

transformacije

osobnog razvitka i rasta

"Kupe br. 6" / Rosa Liksom

kako i priliči donosi, a biljke to rade naglo i odlučno. Slično je i kod ljudi koji proljeće mogu doživjeti kao odbacivanja staroga i prihvaćanje novoga, proceskoji zahtjeva snagu za razdoblje protezanja, započinjanja, pomicanja, upuštanja, ostavljanja, otiskivanja i istraživanja. Godišnje je to doba buđenja koje nas podsjeća na potrebu, buđenja koje je najbolje uz čitanje u prirodi. Stoga vam i ovoga puta donosimo pregled novih naslova pristiglih ukako bi u proljeću uživali štoPredstavljanje započinjemo s dirljivom knjigom "" nastalom iz pera nagrađivanog dramskog pisca Barneyja Norrisa. Jedna nesreća spojit će pet života, pet naoko posve različitih ljudi suočenih s vlastitim osobnim katastrofama. Kako jedan od tih života izbija u prvi plan, tako se odmotavaju i ostali, privučeni slučajnošću u mrežu ljubavi, žalosti, razočaranja i nade. Salisbury, autorov rodni grad i mjesto radnje romana, prema njegovim riječima mjesto je gdje se toranj katedrale diže u nebesko plavetnilo, gdje se rijeke i priče pretaču jedna u drugu, gdje se isprepliću životi. Mir i tišinu grada jedne će noći poremetiti prometna nesreća, a u trenutku sudara spojit će se i pet života, pet naoko nepovezanih ljudi, svaki od njih suočen s vlastitom osobnom katastrofom. Kroz upečatljivije, dirljive i predivno napisane odlomke pisac nam predstavlja pet izuzetnih i uvjerljivih pripovjedača povezanih katastrofom – prodavačica cvijeća, školarac, supruga vojnika, zaštitar i udovac.Slijedi nevjerojatna priča o odrastanju, potresna i istovremeno prekrasna, knjiga "" Kathleen Glasgow ostaje vam u mislima dugo nakon što je pročitate. Charlie Davis sedamnaestogodišnja je djevojka koja je doživjela više gubitaka nego što neki ljudi prožive kroz cijeli život. I naučila je kako može zaboraviti na svoju bol. Rane koje si sama zadaje komadićem slomljenog stakla na trenutak brišu patnju i tugu, dok ne ostane samo mir. Tada Charlie ne razmišlja o svome ocu koji je nestao u rijeci, najboljoj prijateljici koje više nema ili majci koja više ne mari za nju. Svaka nova rana ne umanjuje Charlienu bol, već je vodi putem do samog dna, no ponekad je upravo to ono što je potrebno kako bi Charlie pronašla novu nadu, svoj novi život... Očaravajuća priča o djevojci koja nakon tragedije kreće na životno putovanje kako bi se vratila natrag na pravi put, roman je prvijenac Kathleen Glasgow, temeljen na njezinim vlastitim iskustvima, koji će vas šokirati svojom iskrenošću i istovremeno vam slomiti srce svojom toplinom.Jedan od najsnažnijih i najpotresnijih romana godine je "" autorice Affinity Konar. Godine 1944. dvanaestogodišnje blizanke Perla i Staša Zamorski s majkom i djedom stižu u Auschwitz. U tom mračnom novom svijetu djevojčice pronalaze utjehu u svojim igrama iz djetinjstva i u razgovorima na izmišljenom jeziku. Perla, poslušna i stidljiva, nastoji ostati neprimjetna, dok se divlja i neustrašiva Staša bolje snalazi u novom okolišu i brzo savladava njegova pravila. Kao jedne od blizanaca iz skupine djece poznate i pod nazivom Mengeleov "zoološki vrt", djevojčice imaju određene povlastice u odnosu na druge logoraše, ali i proživljavaju užase koji ih mijenjaju i prekidaju njihovu posebnu vezu. Opterećene osjećajima krivnje i boli, na kraju gube osobnost i identitet. Te zime na koncertu koji je organizirao Mengele, Perla nestaje. Staša je neutješna, ali i dalje se nada da je njena sestra ipak živa. Kada Crvena armija oslobodi logor, Staša i njezin prijatelj Feliks, lutaju po razorenoj Poljskoj u nadi da će iznova otkriti svoje mjesto u razorenom svijetu…Zoe Maisey iznimno je nadarena i iznadprosječno inteligentna sedamnaestogodišnja glazbenica. Tri godine ranije, bila je upletena u tragičnu nesreću u kojoj je stradalo troje njezinih prijatelja iz razreda. Kaznu je odslužila, a njezina majka Maria odlučna je u namjeri da taj strašan događaj zadrži što dalje od njihova novog života, tajeći prošlost čak i od svog novog supruga i zahtijevajući od Zoe da čini isto. Večeras Zoe održava nastup koji je Maria mjesecima planirala. Trebala bi to biti izvedba života. Međutim, pred kraj večeri Maria je mrtva. U raspletu situacije, svi – policija, obitelj, Zoein nekadašnji odvjetnik pa i sama Zoe – nastoje dokučiti što se točno dogodilo. No, kada je riječ o bliskim osobama, istina je ponekad teško dostižna. U dvadeset i četiri sata radnje i kroz glasove troje nadahnutih naratora, "" autorice Gilly Macmillan napeta je, iznenađujuća i emocionalno slojevita knjiga, u kojoj se otvara nov pogled na odanost, druge prilike i otkrivanje istine.Karijera odvjetnice Samanthe Kofer na njujorškom Wall Streetu strelovito napreduje sve do početka recesije 2008. kada ostaje bez posla. No Samantha je jedna od "sretnica". Već tjedan dana poslije napušta Manhattan kako bi volontirala kao odvjetnička pripravnica u jednoj dobrotvornoj pravnoj organizaciji duboko u gorju Appalachian. Ondje se Samantha, prvi put u karijeri, susreće s pravim klijentima i pravim problemima. Pritom nailazi na tajne koje su zauvijek trebale ostati zakopane duboko u planinama. Naime, novi posao Samanthu dovodi u mutan i opasan svijet rudnika ugljena, svijet u kojem se zakoni često ne poštuju, pravila zanemaruju, a propisi odbacuju, gdje postoje podjele unutar zajednice, a sama je priroda izložena nemilosrdnom iskorištavanju velikih korporacija koje se bave eksploatacijom ugljena. Mogućnost za izbijanje nasilja uvijek je prisutna, a Samantha će se vrlo brzo naći usred velike parnice… "" Johna Grishama dobar je stari, klasični pravni triler.Sve što znamo o Yeong-hye, glavnoj junakinji ovog romana, dolazi iz usta njezina supruga, šogora i sestre. Iz njihovih vizura doznajemo da je riječ o sasvim prosječnoj, čak i dosadno apatičnoj figuri čiji život ni na koji način ne pobuđuje zanimanje, sve do pojave grotesknih učestalih košmara koji je iz temelja mijenjaju. Ponukana snovima, Yeong-hye prestaje jesti meso pokrećući lavinu zgražanja i otpora svoje obitelji i okoline, koja kulminira njezinom težnjom za preobrazbom u biljku. Niz događaja koji će uslijediti i zauvijek promijeniti njihove živote oslikava sve dublju psihičku i fizičku metamorfozu čiji krajnji cilj titra na međi samouništenja i samospasenja. Autorica Han Kang kroz roman "" šokira i oduševljava svjetsku književnu kritiku i čitatelje, ali i uzrokuje brojne kontroverze zbog niza mogućih interpretacija." jedan je od romana koji su obilježili hispanoameričku književnost druge polovice 20. stoljeća. U ovoj proznoj komediji iz 1977. Mario Vargas Llosa pribjegava tehnici kontrapunkta, paradoksu i satiri, te britko i duhovito proučava stvaralačke potencijale suvremenoga književnog stvaralaštva u srazu s najamničkom spisateljskom svagdašnjicom. Autor izmješta klasični inicijacijski roman kojemu književni kanoni tradicionalno nameću visoki stil i farsično ga uparuje s kontekstom jednoga trivijalnog žanra i novog medija. Tako polovicu priče tvori autobiografska pripovijest mladog i nadobudnog autora Marita Varguitasa koji se zaljubljuje u zamamnu raspuštenicu tetu Juliu. Maritova književna i ljubavna postignuća tvore opreku nestalnoj sreći Pedra Camacha, protagonista druge polovice priče, predanog autora radijskih sapunica koji je pao na niske grane...Godina je 1937. kada mladi Franz Huchel, pritisnut naglom promjenom u svom životu, iz idilične austrijske provincije stiže u kozmopolitski Beč na posao trafikanta. Među brojnim mušterijama mladog će naučnika posebno fascinirati jedan klijent, čuveni profesor Sigmund Freud, koji u trafiku dolazi po novine i cigare. Uz razgovore ugodne o ženama i ljubavi, među dvojicom će muškaraca započeti neobično prijateljstvo, unatoč razlici u godinama. Gorljivi će mladić slavnom psihoanalitičaru podastrijeti svoje životno neiskustvo, a osobito ljubavne probleme s Čehinjom Anezkom. No, okrutni će nacistički režim obojicu prisiliti na iznenadne odluke, a ljubavna će pitanja uzmaknuti pred onim političkim... Seethalerov "" majstorski opisuje Beč u vrijeme okupacije od strane Trećeg Reicha. Pred čitateljem će jednako snažno oživjeti bečke ulice, trgovine i navike njegovih stanovnika u kasnim tridesetima kao i psihoza straha i neizvjesnosti pred nadolazećim nacizmom.Rade Šerbedžija piše onako kako radi i sve ostalo – strastveno, iskreno, srčano i bez fige u džepu. Piše o ljudima, gradovima, svjetovima, umjetnosti, idealima i uspomenama koje su nadživjele sva naša nevremena. Više od svega, piše o ljubavi. O ljubavi prema obitelji, prijateljima, zavičaju, vinu, nogometu, domovini, glazbi, kazalištu i pobratimstvu koje sve to povezuje. Pod ugašenim svjetlima reflektora, tamo gdje žmirka još samo svjetlo kompjuterskog ekrana i tamo gdje čovjek biva sam bez obzira na sve množine u koje je uvršten, Rade Šerbedžija progovara glasom koji zna kako se najmudrije igra glavna rola u vlastitom životu. "" autobiografski su zapisi i refleksije poznatog umjetnika koje svakako trebate pročitati.Kada nestanak slavne glumice uznemiri njezinu obitelj i prijatelje, urednika Crne kronike i istražitelja-amatera Ivu Remetina zamolit će njezini prijatelji da pokuša odgonetnuti što se s njom dogodilo. Osim te zamolbe, zamolit će ga i da o cijelom slučaju ne obavještava policiju. A kako to ne učiniti kad je Remetin svoje najveće istražiteljske uspjehe postigao upravo u suradnji s policijskim inspektorom Šoštarom? No ta dvojba neće dugo trajati jer će se na zagrebačkoj Trešnjevci zaredati niz otmica žena koje svojim izgledom podsjećaju na nestalu glumicu pa će se niz nesretnih okolnosti početi povezivati u spiralu događaja koji bi za otete žene mogli završiti kobno. Zahvaljujući informacijama koje dobiva od Šoštara i zaključcima koje izvlači iz svojega bogatog novinarskog iskustva Remetin će uspjeti pronaći nit koja spaja sve zločine no hoće li ostati vremena i da se otete žene spasi od sigurne smrti…? Novi roman Pavla Pavličića "" napeti je triler kojim autor još uvijek uspijeva održati najviše, prvo, mjesto među domaćim autorima ovoga žanra.To je putovanje trebalo biti savršeno. Polarna svjetlost. Luksuzno prvo putovanje boutique kruzera, namijenjeno novinarima. Prilika da se Lo Blacklock, novinarka specijalizirana za putovanja, oporavi od traumatične provale. Ali, situacija se neće odvijati prema planu. Kad je usred noći probude krici, Lo će žurno otići do prozora i ugledati tijelo koje je netko iz susjedne kabine bacio u more. Ali, prema evidenciji, nitko nije odsjeo u toj kabini, a i nitko od putnika ne nedostaje s broda. Lo je iscrpljena, preplavljena osjećajima i sve očajnija, ali se mora suočiti s činjenicom da je možda strašno pogriješila. Ili je zarobljena na brodu s ubojicom, a jedina je svjedokinja. "" Ruth Ware napeti je užitak pun obrata, koji će vas uz golemu dozu intrige i tajnovitost držat u neizvjesnosti do samoga kraja.Sophie Kinsella u romanu "" savršeno prikazuje suvremeni način života i pritom vas nasmije do suza. Katie Brenner ima savršen život: živi u stanu u Londonu, radi na fenomenalnom poslu i sve to se vidi na njenom Instagram profilu. OK, ona zapravo unajmljuje malu sobu u kojoj nema mjesta za svoju odjeću, putuje satima do svog radnog mjesta niže administratorice i život koji objavljuje na Instagramu zapravo nije njezin. Ipak, jednoga dana sigurno će živjeti takav život, zar ne? Međutim, kad joj njena megauspješna šefica Demeter uruči otkaz, svi Katieni snovi padaju u vodu pa je primorana vratiti se kući u Somerset gdje pomaže svome ocu da pokrene novi posao glampinga na njihovoj farmi. Kad Demeter i njena obitelj rezerviraju odmor na farmi, Katie vidi svoju priliku. Hoće li se osvetiti ženi koja joj je uništila snove ili pokušati dobiti natrag svoj posao? I ima li Demeter- žena koja ima sve - doista tako savršeni život? Možda njih dvije imaju više toga zajedničkog nego što se na prvi pogled čini? I što je zapravo, loše u ne tako savršenom životu?Znamo da prehladu trebamo liječiti kako ne bi prerasla u nešto ozbiljnije, pobrinuti se odmah za sve ozljede, ubode, porezotine i modrice koje zadobijemo, ali često nismo svjesni da na jednak način mogu biti povrijeđene i naše emocije. Ova knjiga daje praktične strategije za liječenje sedam uobičajenih psiholoških povreda koje doživljavamo u svakodnevnom životu: odbijanje, samoću, gubitak, krivnju, ruminaciju, neuspjeh i nisko samopoštovanje. Knjiga također govori kako prepoznati emocionalne povrede i uvidjeti na koji nam način narušavaju kvalitetu odnosa i života, što učiniti da se oporavimo i krenemo dalje, te daje vježbe i savjete za pojedinačne emocionalne povrede za djecu i odrasle i prikaze konkretnih slučajeva iz prakse primjenjivih na vlastitu situaciju. Knjigu "" Guya Wincha svatko bi trebao pročitati prije nego emocionalne povrede postanu prevelike.