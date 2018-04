prekršajnu prijavu

U slučaju snimanja i fotografiranja područja pod upravljanjem HŽ Infrastrukture d.o.o. u nekomercijalne svrhe, potrebno je imati dopuštenje koje je potrebno predočiti nadležnome osoblju odnosno šefovima kolodvora na njihov zahtjev. U dopuštenju su naznačena pravila ponašanja na kolodvorskim područjima kako bi se korisnike upozorilo na sigurnosne mjere prilikom boravka na njima

zabranjeno fotografiranje

od 50 do 200 njemačkih maraka

Nakon što je mladić na Uskrs dobiozbog fotografiranjau Gospiću, Glas Slavonije odlučilo je provjeriti što se smije fotografirati u Osijeku, a što ne.U pravilu,je fotografiranje na javnom mjestu, odnosno svakom mjestu koje je dostupno svima. aje fotografirati objekte na kojima postoji znak, odnosno fotografiranje vojnih objekata i drugih objekata koji su bitni za funkcioniranje obrambenog sustava Republike Hrvatske.Osim vojnih objekata, u Osijeku sefotografirati zgrada, ali smije zgradakoja se nalazi odmah pored zatvora. Zgradu suda dopušteno je fotografirati izvana, no za fotografiranje na sudskim hodnicima i u sudnicama potrebno je dobiti dozvolu predsjednika suda. Zgradu policijske uprave ili postaje također jesnimati izvana.Zanimljivo, to ne vrijedi za građane koji požele fotografirati. „“, rekli su iz HŽ Infrastrukture.Prema riječima, glasnogovornika Županijskog suda u Osijeku, dokle god ne postoji oznaka „“ na objektu, to nije zabranjeno. Na objektima gdje postoji znak zabrane fotografiranja, onaj tko takav objekt ipak odluči snimiti mogao bi završiti i u zatvoru. Prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, tko krši naredbu o zabrani pristupa ili zadržavanja, fotografiranja ili skiciranja na određenom mjestu, kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valuteili kaznom zatvora do 30 dana.Neovlašteno fotografiranje u nejavnim prostorima poput stana ili prostora posebno zaštićenog od pogleda prema Kaznenom zakonu kažnjivo je kaznom zatvora do jedne godine, a ako to počini službena osoba očekuje ju zatvorska kazna do tri godine, piše Glas Slavonije