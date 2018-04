Špica radionice

S obzirom na specifičan zadatak kojeg smo imali, u pogledu izrade najavne špice za filmsku reviju, primijenili smo nešto drugačiji pristup pri čemu su polaznici paralelno radili u manjim grupama, najvećim dijelom osmišljavajući ideje u hodu, igrajući se s kamerom, reflektorima, rekvizitima itd. Naravno, sve je ovo bio svojevrsni izazov jer smo u vrlo kratkom periodu od skupine ljudi koji se ne poznaju trebali evoluirati u ekipu sposobnu osmisliti i producirati video uradak

Luka Pejić i Krešo Pejić

Nakon izrade okvirne knjige snimanja, najvećim smo se dijelom posvetili stop-animaciji, igri svjetla i sjene itd. U konačnici, razgovarali smo o montaži, načelno se dogovorivši oko estetike same špice. Vjerujemo da će se naš filmić od 15-ak sekundi svidjeti gledateljima

Silve Ćapin i Aleksandra Muharemovića

Polaznicikoja se ove godine održavala od 5. do 7. travnja u Galeriji Waldinger u Osijeku, napravili su najavnu špicu ovogodišnje. Iskusni filmaši izstručno su vodili deset polaznika kroz kreativni proces od ideje do. Rezultat tri danaje špica koja će služiti i kao najava ovogodišnje revije u medijima i na samoj RUNDI.", ističu iz udruge Novi film.Cilj radionice je ohrabriti djecu na izražavanje te pričanje priče putem ovog medija, ali i potaknutiu stvaralačkom pothvatu i razmjenu ideja. Mentorisu kroz osobno iskustvo polaznike upoznali s izazovima stvaranja kratkometražnog filma, uglavnom polazeći od vlastitih početničkih pogrešaka s kojima se polaznici i sami možda mogu povezati.", zaključuju mentori radionice.Prošlogodišnja špica "" nastala na Špica radionici pod mentorstvom, ušla je i u konkurenciju Filmske reviju mladeži u Karlovcu, što je omogućilo polaznicima špica radionice i da predstave svoj uradak i razmijene iskustva s brojnim mladim filmašima iz cijelog svijeta.Filmska RUNDA kreće zadnji vikend u svibnju ove godine, a do tada vas čekaju nove aktivnosti, radionice i iznenađenja. Pratite nas na facebook stranici Filmske RUNDE i na webu.