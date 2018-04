obilje sunca

kišu

24°C

slab do umjeren jugozapadni vjetar

razvedravanje bez vjetra

promjenjivo vrijeme

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Dino Spaić, Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Novi tjedan će nam početi uz, ali i ugodnu proljetnu temperaturu. No pogoršanje stiže u večernjim satima. U noći s ponedjeljka na utorak prognostičari najavljuju. Dnevna temperatura bit će okoU utorak je najavljena slaba kiša uz. Temperatura do 20°C. Srijeda nam donosi. Dnevna temperatura do 23°C.Za četvrtak i petak, prognostičari najavljuju. U četvrtak će tijekom dana biti pretežno vedro, a u noći je moguća jaka kiša praćena grmljavinom. Iako će i u petak biti kiša, temperatura zraka neće drastično pasti.Svakako računajte na kišna razdoblja, no do kraja tjedna će se prognoza promijeniti..