održivog razvoja

ekološkim raspravama i problematici

bez štete

zdrav razvoj i život čovječanstva

Zemlja nije naša, već smo je posudili od budućih naraštaja

ekološku dimenziju

gospodarski, društveni

obrazovni

konzumaciju

igračke, školski pribor, tehnologija

nemaju dovoljno poticaja

Održi SE

udruga ISKRA waldorfska inicijativa

OŠ Antuna Mihanovića, Gradom Osijek i Udrugom Breza

udrugom OSPERA

izvannastavni praktični program

A kako je to moguće izvesti?

Nadalje, aktivnosti poput izrade vlastitih platnenih vrećica, kućica za ptice, kompostera i uporabnih predmeta poput pernice , ne samo da u djetetu bude kreativne snage, već mu daju osjećaj samostalnosti i samopouzdanja. Između nesigurnosti do „J a to mogu! “ osjećaja se također nalazi proces, koji naši pedagoški voditelji već godinama izučavaju u obliku metodike na studiju waldorfske pedagogije

Srđan Ferenčak

Do sada je održano više od 20 predavanja i prezentacija u 10-ak škola, dok su u nekoliko njih održane i praktične radionice. Projektni partner nam je osnovna škola Antuna Mihanovića u Osijeku, stoga s njihovim učenicima i nastavnicima imamo kontinuiranu suradnju i uspijevamo implementirati aktivnosti u međupredmetne teme. Reakcije učenika su izuzetno pozitivne, a rezultati istraživanja pokazuju da su željni novih znanja i praktičnih vještina, samo kada im se to na pravi način prenese

Jelena Baborac

ekološkim obiteljskim gospodarstvima, uključivanjem roditelja

Tekst i foto: ISKRA waldorfska inicijativa

Temačesto je zastupljena u suvremenim, kao i u europskim i UN-ovim smjernicama, no koliko je zapravo šira javnost informirana o tome i koliko znamo primijeniti održivost u svom svakodnevnom životu?Jednostavnim rječnikom, održivi je razvoj djelovanjeza (prirodnu i društvenu) okolinu te prirodne izvore koji su bitni zau budućnosti. Održivi razvoj temelji se na ideji prema kojoj gospodarski, tehnološki i društveni razvoj ne smije ugrožavati budućnost nadolazećih naraštaja. Baš kao na tragu stare indijanske izrjeke koja kaže:Često se održivi razvoj svodi samo na njegovu, no manje je poznato da postoje još tri stupa održivosti -i možda onaj najvažniji -. Pa tako osim korištenja obnovljivih izvora energije i očuvanja okoliša, održivost u jednakoj mjeri podrazumijeva i osiguravanje dostojanstvenog rada, socijalne ravnopravnosti i stvaranje održivih i povezanih društvenih zajednica. Primjena načela održivosti je sveobuhvatna i stoga zahtijeva promjenu stava i vrijednosti pojedinca, jer održivi razvoj ne bi smio ostati tek puka smjernica ili apstraktni ideal (Milenijski ciljevi UN-a: Agenda 2030.), već praktični način života svakog pojedinca. Upravo je zato važno (ako ne i najvažnije) aktivno uključiti djecu osnovnoškolske dobi kako bi se osiguralo usvajanje i prenošenje vrijednosti održivog razvoja te životnih uvjeta na buduće naraštaje.Zbog dinamike vremena koja nas polako navikava na automatiziranu „“, uopće više ne propitujemo proces (uzrok-rast-ishod) onoga što nam se nudi, već smo tu realnost počeli doživljavati „zdravo za gotovo“. Prema hrani se odnosimo kao da raste na policama trgovina i samo je treba staviti u košaricu i platiti, a predmeti koje koristimo (itd.) vrlo su potrošni i zamjenjivi (i također ne znamo kako i od čega nastaju). Najgore je od svega što se s vremenom takav konzumeristički pristup počeo primjenjivati i na odnose među ljudima.Nadalje, mnogi bi se mogli složiti kako djeca u nastaviza procesualno mišljenje, tj. dobivaju informacije koje su namijenjene samo reprodukciji, pa se tako i o prirodi, ekologiji, održivom razvoju, organskom voću i povrću informiraju najčešće putem udžbenika ili internetskih brzih i sažetih odgovora. Kao rezultat toga koncept „održivosti“ se ostavlja u apstraktnoj teoriji, a to je nedovoljno da bi djeca bila ganuta i potaknuta na aktivno djelovanje. Ona mogu u potpunosti doživjeti i spoznati održivost samo ako dođu i u neposredan doticaj sa zemljom (prirodom) i načinima proizvodnje te steknu direktno vlastito iskustvo o tome.Na tim je postavkama utemeljen projekt „“ (eng. SE – sustainable education), kojiu partnerstvu ste u suradnji sprovodi na području grada Osijeka i okolice. Projekt je pod pokroviteljstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Glavni je cilj projekta stvoriti kontinuiraniodrživog razvoja, koji će se moći primjenjivati u svim osnovnim školama i koji će, u svrhu što boljeg prenošenja naučenog u svakodnevni život učenika, nerijetko pozivati i uključivati i roditelje kao važne dionike u provedbi.Sudjelovanje djece u zemljoradnji i u procesima zemlje izuzetan je primjer pomoću kojega, bez suvišnog moraliziranja, djecu učimo temeljnim odrednicama održivog razvoja tj. društveno odgovornom djelovanju. Dijete na konkretnom primjeru razumije da su za rast i razvoj potrebni stabilnost, staloženost i strpljenje, brižnost, ostvarivanje potreba i ustrajnost. To su procesi koje dijete može intrinzično osvijestiti ako samo bude činitelj u poticanju prirodnih procesa izvan sebe, a upravo na njima se gradi buduća zdrava ličnost., ističe voditelj programa, izvještava koordinatorica projekta, psihologinjaKad se cijela priča zaokruži s nadolazećim posjetima lokalnimu Solidarnu eko grupu Osijek, festivalom Bioraznolikosti, kampom održivog razvoja te izgradnjom učionice u prirodi, dobije se zanimljiva početna točka s nebrojenim mogućnostima- dobije se platforma na kojoj se može štošta graditi i ono najintrigantnije – dobije se početak dalekosežne promjene.