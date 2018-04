pomutila planove

obilje sunca

15°C

kiša

razvedravanje

puno sunca i toplo, proljetno

do 21°C

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: DB/Foto-arhiv031

Iako nam je kiša jučer malo, danas nas očekuje! Prevladavat će vedro vrijeme, ali uz slab do umjeren sjeverni vjetar. Temperatura zraka narast će do. Sutra malo hladnije vrijeme, u jutarnjim satima je moguća, a za poslijepodne je najavljenoZa nedjelju prognostičari najavljujuvrijeme. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar uz temperaturu zrakaNadamo se da kiša najavljena za subotu neće pokvariti 14. osječki Ferivi polumaraton i tradicionalni Sajam antikviteta Uživajte u sunčanom vikendu!