točnije 30. lipnja 2018.

legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

digitalnoj ortofoto karti

21. lipnja 2011.

826.948 zahtjeva

635.113 rješenja

12.749 novih zahtjeva

3.914.

povoljnije

Osijeku

najlošije rangirane gradove i županije

pri vrhu

Tekst: Osijek031.com

Foto: Elena Sunček/Foto-arhiv031

Za manje od tri mjeseca,godine, istječe krajnji rok za, stoga izponovno pozivaju sve građane, koji još nisu, da predaju zahtjeve za legalizaciju.Uvjeti ozakonjenja ostaju isti, odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva naDržavne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetogili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon tog datuma ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.Do 30. lipnja 2013. godine, kada je Zakonom bio određen rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina (legalizaciju), zaprimljeno je ukupno. Do danas izdano jeili 76,80 %.Izmjene i dopune Zakona iz 2017. godine omogućile su ponovno predavanje zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine ali pod istim uvjetima ozakonjenja, odnosno može se legalizirati samo ona građevina koja je nastala do 21. lipnja 2011. Temeljem tih izmjena i dopuna do sada je zaprimljeno, a od tog broja riješeno ih je pravomoćnoZa one građevine koje su bespravno sagrađene ili rekonstruirane nakon 21. lipnja 2011., a vlasnici ih žele legalizirati, potrebno se obratiti lokalnom upravnom odjelu nadležnom za izdavanje dozvola za gradnju radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.Istovremeno, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja putem građevinske inspekcije kontinuirano nadzire uklanjanja nezakonito izgrađenih građevina diljem cijele Republike Hrvatske. Tijekom 2017. godine uklonjeno je 316 bespravnih građevina. Većinu su uklonili sami vlasnici odnosno investitori, jer je to za njihnego kada uklanja ugovorna tvrtka građevinske inspekcije.Što se podataka o postotku rješavanja zahtjeva za legalizaciju tiče, oni se javno objavljuju u Registru izdanih rješenja o izvedenom stanju u kojem se dnevno ažuriraju podaci koje unose upravni odjeli i Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ).Iz tih je podataka vidljivo da Grad Osijek kaska za ostalim velikim gradovima u Hrvatskoj: dok je u Zagrebu ukupno riješeno 94% zahtjeva, u Rijeci 72%, a u Splitu 71%, uje postotak riješenih zahtjeva 61%, što naš grad svrstava međuu Hrvatskoj. To je postotak u koji su uključeni zahtjevi koji su proslijeđeni AZONIZ-u: bez njih, postotak riješenih zahtjeva u gradu iznosi manje od 45%.Situacija je nešto bolja kada se gledaju podaci na razini županije: Osječko-baranjska županija nalazi ses nešto manje od 93% riješenih zahtjeva, dok je broj riješenih zahtjeva koji nisu izuzeti i poslani AZONIZ-u respektabilnih 72%.