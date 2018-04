Trgu Ante Starčevića

Na središnjem osječkom trgu,, danas je obilježenRavnatelj Hrvatskog centra za razminiranje (HCR)upozorio je kako u Hrvatskoj još uvijek imaminski sumnjivog prostora, a očekuje se da bi cijela država trebala biti razminirana. Taj se rok može ispoštovati uz sredstva EU fondova namijenjena razminiranju, a kao pozitivan primjer istaknuo je projekt „“ u Osječko-baranjskoj županiji, vrijedan, koji se financira kroz Operativni program „“, a namijenjen je razminiranjuModrušan je podsjetio kako je nakon, od 1996. do danas, u Hrvatskoj od mina stradalo, od kojih, ali dobra je vijest to što u 2017., kao ni u prvom tromjesečju 2018.,minski incident. Od 2004. godinedjece od mina, a od 2014. niti jedan civil nije stradao od mina.U sklopu programa obilježavanja ovog dana promovirana je prigodna, postavljena je simulacija minskog polja na kojoj je prikazan rad pirotehničara te pasa za detekciju mina, za one najmlađe izvedena je dječja predstava pod nazivom „“, a postavljena je i podloga za, a brojne institucije poputi drugih na štandovima su predstavile svoj doprinos protuminskom djelovanju.Okupljene građane je pozdravila i zamjenica gradonačelnikakoja je podsjetila kako je na području OBŽ-a još56 km2, a u samom gradu Osijeku 3,5 km2 površina. Grad je u proračunu za 2018. godinu osiguraoza razminiranje područja uzu Nemetinu i Sarvašu. To područje je obuhvaćeno planom razminiranja pod nazivom „HCR-a, no ukoliko se tijekom ove godine ne započne s provedbom ovog projekta, Grad će sam pokrenuti postupak javne nabave razmiranja koji će sam financirati.