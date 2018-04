Osjetite snagu svog tijela, umirujući ritam koji trčanjem proizvodite i pozdravite proljeće onako kako mu to i dolikuje!

Trčanje nije samo sportska disciplina, trčanje je najprirodniji pokret i ne zahtijeva više od patika i odluke da se pokrenemo, a nagrada za dobru volju donosi višestruki dobitak: poboljšanu kondiciju, zdravlje, vitalnost, poletnost, smanjenje stresa, povećanje općeg zadovoljstva i koncentracije u radu na svim drugim područjima života

Još uvijek nije kasno da se priključite i zajedno sa sportašima amaterima, profesionalcima, rekreativcima, ali i potpuno nespremnim pojedincima testirate svoje granice

Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek

Najava:

", poruka je kojom je najavljen ovogodišnji, četrnaestikoji će se održatiu Osijeku.", stoji u najavi ovogodišnjeg Ferivi polumaratona u Osijeku.Osijek će 7. travnja, po 14. put ugostiti prekoovog sporta, te u dionici dugojprovesti trkače kroz sve ljepote grada.Oni koje još nosi, a nisu fizički spremni istrčati polumaraton, mogu se prijaviti zakoja duži 5000 metara te osjetiti intenzitet doživljaja koji jesvakog sudionika svih velikih natjecanja. Svima je znano da osim intenzivnog doživljaja, zahvaljujući sponzorima, svaki trkač sa sobom, svake godine, s Osječkog Ferivi polumaratona, nosi i iznimno bogat startni paket. Svi odrasli sudionici startaju zajedno us Trga Ante Starčevića, a dječje utrke počinju u 9 sati.Na današnjoj konferenciji za novinare direktor utrkeizistaknuo je kako je do sada prijavljenopolumaratona te 250 trkača u utrci građana "", no očekuje se kako će broj sudionika biti veći jer se mnogi prijavljuju u posljednji trenutak. Utrkom će biti promovirane sve ljepote Osijeka, čak će protrčati pored tradicionalnog sajma antikviteta u Tvrđi, a Černić je izrazio i malo razočarenje zbog činjenice da najveći hrvatski polumaraton nije poduprla lokalna turistička zajednica. U ime tvrtke Ferivi Ferdo Kraljević pozvao je Osječane da podupru trkače u što većem broju, a zahvalio je na jedinstvu grada i županije kada je u pitanju potpora najljepšem i najvećem polumaratonu u zemlji.U ime grada Osijeka akciju je poduproiz gradskog Odjela za sport te, glavni tajnik Sportske zajednice Osječko-baranjske županije. U organizaciji sudjeluje i Gradsko društvo Crvenoga križa koje će, među ostalim, organizirati podjelu ručka za maratonce te na ruti osvježenje sudionicima utrka.", poručuju organizatori Ferivi polumaratona.