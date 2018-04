Ok Linga Osijek

Easter Volley Tournament

Italije, Ukrajine, USA, Islanda, Hrvatske i Srbije

impresivno

borbenost, upornost, znanje i metalnu i fizičku snagu

Dodajmo navedenom i činjenice:

Mike Grbavica

Josipa Hunjet, Karla Kolobarić, Maria Lovrić, Jana Lukačević, Nika Nikolić, Ana Budalić, Ariana Ladišić, Marija Mijić, Ivana Lerinc, Iva Trampus, Anastasija Vukadionović

Mihaela Grbavica

Tekst i foto: OK Linga

je ove godine po prvi puta sudjelovala na jednom od najvećih odbojkaških turnira za mlađe dobne kategorije u Europi, „“ Ancona, Italijai to sa svojom U-16 selekcijom. Na turniru je ukupno sudjelovalo 112 ekipa izU konkurenciji U-16 borilo se 40 ekipa iz cijeloga svijeta, a „Linga“ je od odigranih 8 utakmica, upisala 7 pobjeda i samo 1 tijesni poraz (1:2) te u konačnici završila turnir na sjajnom 5. mjestu!„Linge“ su turnir odigralei pokazale Italiji slavonsku. Prezadovoljne djevojke i treneri, u prekrasnom Village-u „Numana blu“, provele su nezaboravna i prekrasna 4 dana.- da ove godine Ok „Linga“ sa svojim mladim snagama, drži sjajnu 3. poziciju 1.B Nacionalne lige regije istok (koju igraju od ove sezone).- da za dva dana kreću na Državno prvenstvo za Mini odbojku u Rovinj, sa svojim vrijednim U-11 igračicama, koje su zauzele 2. mjesto u regiji u navedenoj kategoriji- da su se sa selekcijom mlađih kadetkinja kvalificirali na Državno prvenstvo u Rovinj (još ih čeka samo odigravanje za pozicije na završnom turniru Prvenstva Slavonije i Baranje);- da su kadetkinje još samo mali korak do kvalifikacije za državno prvenstvo (trenutno su u 8 najboljih u Slavoniji i Baranji)- dok se mlade igračice 3. Nacionalne lige, bore za jednu od 3 vodeće pozicije u regiji.Nadodajmo tome i uspjehe naše Super ligašice, koja je ove godine odigrala sjajnu sezonu za OK „Poreč“, a trenutno je s Hrvatskom U-18 reprezentacijom na turniru u Italiji, nakon kojeg ju čekaju pripreme i Kvalifikacije za Europsko prvenstvo – Slovačka 2018.Uzevši sve u obzir, možemo reći da su LINGE ove sezone i više nego vrijedne, uporne i uspješne, a od ove godine i nakon ovoga putovanja, toga su postali svjesni i van granice naše Hrvatske.Italijo i svijete, vrijedno trenirajte, jer Linge stižu već nagodinu! Još spremnije i još borbenije!!„Lingu“ su u Italiji predstavljale boje Hrvatske branile:. Trener: