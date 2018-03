1. katu Portanove

Tedi

kućanstvo, zabavu i hobi

električne proizvode, pisaći pribor, igračke i kozmetičke proizvode

automobile, bicikle i vrt

Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Slovačkoj, Španjolskoj

bogatu ponudu i prigodne akcije i popuste

Hervisa

najveća rasprodaja

Zecoš

od 17 do 19 sati

Uskrs i Uskrsni ponedjeljak

ne rade

[Sponzorirani članak]

Na, na više od 1.000 m² prodajnog prostora, danas je svoja vrata otvorio. Prva Tedi trgovina u Osijeku uz asortiman zanudi. Osim toga, u ponudi su i pribor za, a ponuda je zaokružena redovitim izmjenama sezonskih proizvoda.Tedi je osnovan 2004. godine te je prisutan na više od 1.850 tržišta u, a od 2017. godine i u Hrvatskoj. Od danas – i u trgovačkom centru Portanova.Osim Tedija, gotovo svi trgovci u Portanovi pripremili suza blagdansku kupovinu što svakako iskoristite. Provjerite i ponudu u šatoruna parkiralištu Portanove jer tamo trenutno u tijekuprošlosezonskih bicikala i ostalog sportskog asortimana s kotačima s popustima do 50%! A zbog iznimnog interesa posjetitelja, Hervis šator sa svojom ponudom ostaje na parkiralištu Portanove sve do subote 7.4.2018.U susret Uskrsu, u akciji je ovih dana i popularnikoji svaki dan do Uskrsa, u perioduprovodi u druženju s najmlađim posjetiteljima.I ne zaboravite, natrgovine u Portanove. Drugi kat, odnosno kat zabave kako ga se od milja zove – radit će prema prilagođenom radnom vremenu. Više potražite na Portanova.hr