Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

I dok gotovo cijelikoristiza plaćanje cestarina, Hrvatska se po običaju ponaša kao da jepa mi znamo bolje od drugih. Da, znamo kako im...Uskoro počinje, a to znači sezonskona ionako preskupe cestarine.To je ponovno potaknulo pitanje uvođenja, pri čemu se najčešće spominju vinjete kao oblik plaćanja kojeg je uvela većina zemalja u EU. Nažalost, od vinjeta i dalje„V“.Naime, hrvatsko Ministarstvo za istraživanje ruda i gubitak vremena (ovdje se zove) i dalje mudruje o modernizaciji i naplati putem satelitske navigacije i GPS-a. U tijeku je odabir konzultanta za budući sustav naplate cestarine. Postupak bi trebao biti dovršen do kraja godine, a onda će se definirati budući sustav naplate.i za korisnike ENC-a: dosadašnjespušta se našto će za posljedicu imati to da će se određeni broj vozila prebaciti na lokalne ceste, a to znači veće gužve i smanjenu sigurnost svih sudionika u cestovnom prometu.Zagovornici uvođenja vinjeta uporno „“ kako su vinjetete kako ih treba čim prije uvesti kao prijelazno rješenje do uvođenja naplate cestarine putem satelita. Navode i kako su zbog visoke cijene cestarine naše autocestetijekom turističke sezone, dok izvan sezone gotovo nitko, posebno prema Dalmaciji. Također, obzirom da je Hrvatska mala zemlja, vinjetama bi se mogle obuhvatiti i druge ceste. Konačno, uvođenjem vinjeta olakšalo bi se domaćim građanima daautoceste što bi dovelo i do smanjenja prometnih nesreća na preopterećenim lokalnim cestama.Svi ti argumenti, međutim,. Država je još davnih dana odlučila da joj je punjenje proračuna i zapošljavanje stranačkih uhljeba u koncesionarima prioritet pa ćemo, po svemu sudeći, nastavitiu Europi uz koju dolazi i sezonsko poskupljenje od 10%. A ta bi cijena u budućnosti lako mogla dodatno rasti obzirom na enormne dugove u cestarskim tvrtkama (HAC, Hrvatske ceste i Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ)).