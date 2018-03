Osjeèka televizija - Vijesti, 26.03.2018.

Tradicionalno, uoči Uskrsa, nadbiskup đakovačko-osječki, mons. Đuro Hranić uputio je uskrsnu čestitku svim vjernicima. Bila je to prigoda da prokomentira i aktualne događaje iz javnog i političkog života Hrvatske, a novinare je zanimalo njegovo mišlljenje o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Iako se dosad u crkvenim krugovima na spomen Istanbulske konvencije moglo čuti samo uporno ponavljanje teorije o uvođenju rodne ideologije, Hranić se prvi osvrnuo na bit konvencije – zaštitu žena od nasilja i prevenciju obiteljskog nasilja općenito, rekavši kako to smatraju neophodnim, no da je siguran da postoje i drugi načini, osim ratifikacije Konvencije.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- ministar Tolušić u Vukovaru- 25 godina Udruženja stanara Osijek- "mala ih je sve pomela"