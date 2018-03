Udruge za Down sindrom Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka

Međunarodni dan osoba sa sindromom Down

lošeg vremena

Petar Lagator

Ivana Stanić

Božidar Jukić

više od 1.700 osoba

Tekst i foto: OBZ.hr

Najava:

U organizacijiobilježen je jučer (21. ožujka 2018. godine) i u Osijeku. Zbog, umjesto na Trgu Ante Starčevića program je počeo u prostoru Esseker centar, a članovima udruge i drugim posjetiteljima priređeno je niz zanimljivih sadržaja; štand s promotivnim materijalima, figuricama i slatkišima, nastupi Bubamara “pirilice” balona i animatora Bumbara, puštanje 21 balona u zrak, susret s nogometašima NK Osijek, nastup Plesne skupine “Illusion”, a potom i posjet Dječjem vrtiću “Krijesnica”. Potporu Udruzi i osobama s Down sindromom iskazali su i zamjenik županate pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrbKako ističe, predsjednik Udruge za Down sindrom, u Republici Hrvatskoj živis Down sindromom, a Osječko-baranjska županija je po broju osoba s Downom na trećem mjestu. Članovi udruge nastoje zajedničkim aktivnostima nadopuniti nedostatke državnih sustava te podići standard rane edukacije djece s Down sindromom kako bi mogli postati ravnopravni članovi društva te pohađati redovne vrtiće i škole sa svojim vršnjacima, a kasnije i na radnom mjestu što je trenutno omogućeno vrlo malom broju osoba.