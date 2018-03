gradonačelnik Ivica Vrkić

Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji u gradskom poglavarstvu,i njegovi suradnici javnosti su predstavili nove poticaje koji doprinose razvojuu Osijeku i ostvarenju Osijeka kao Kako smo jučer izvijestili , vijest dana definitivno je to dastiže u Osijek gdje će uskoro otvoriti svo. Tvrtka u ovom trenutku traži prikladan prostor u središtu grada, a 20-ak ljudi već se priprema za rad u budućem centru, s perspektivom da se broj zaposlenih samo u prvoj godini poveća na, a u narednih nekoliko godina na čakVrkić i suradnici izrazili su uvjerenje kako će posaokoji će na taj način ostati s obiteljima u Osijeku umjesto da odlaze u svijet trbuhom za kruhom. To će biti prilika i za zapošljavanje nekih odi sličnih područja koliko ih je trenutno evidentirano na osječkom Zavodu za zapošljavanje, kako je izvijestio, prvi potpredsjednik Gradskog vijeća.Zamjenica gradonačelnikaizvijestila je o još jednom velikom i važnom projektu za grad, županiju i cijelu Slavoniju, a to je gradnjau Gackoj ulici. Prvi korak je napravljen u ponedjeljak kada sudogovorili zamjenu zemljišta: Grad će Institutu ustupiti zemljište u južnom predgrađu, dok ćeustupiti zemljište u Gackoj na kome će se budući IT park graditi.Procijenjena vrijednost IT zone je, od čega će 85% sredstava doći iz EU fondova, konkretno ITU programa. Obzirom da je riječ o strateškom i vrijednom projektu za grad i okolicu, projekt mora odobriti Gradsko vijeće koje će ga uvrstiti na svoju prvu sljedeću sjednicu. No, obzirom da u GV-u postoji visoka razina suglasja između koalicijskih partnera i oporbe o projektima koji su važni za grad, očekuje se zeleno svjetlo i početak konkretnih aktivnosti na provedbi projekta.Gamoš je također naglasila kako će, kada IT zona bude dovršena, Osijek definitivnou cijeloj regiji gdje će na jednom mjestu biti velika koncentracija IT tvrtki.Gradonačelnik je dodao i kako je jučer u Zagrebu razgovarao o još jednom, dolasku švedskog automobilskog giganta SAAB-a u Osijek, preko Ericssona Nikole Tesle, no to su za sada bili samo preliminarni razgovori, iako interes postoji. Prema Vrkićevim riječima, svi ovi projekti tek su početak velikih promjena za Grad Osijek koji će prestati bitii grad iz kojega se odlazi, a postat će grad u kojega se dolazi i rado živi u njemu.