Knjiga

čovjekov najbolji prijatelj

nećete moći izaći

Veliku važnost

pokloniti

ne razumijemo

Pogodi koliko te volim

Slonicu je strah vikanja i kazne

Kad je ljuta, vjeverica ne sluša

Ježić je tužan jer nije pobijedio u igri

Kada sam sretan

vrijeme za čitanje

najranijega čitanja

knjiga je čovjekov najbolji prijatelj

Tekst: Sanja Zavođa, dipl. knjižničarka

je! Kada jednom zakoračite u svijet knjiga, iz njega. Zapravo, nećete ni htjeti. …jer knjiga je čovjekov najveći prijatelj.u životu djece donosi čitanje koje mi odrasli možemonašim najmlađima i na taj im način odškrinuti vrata puta u nepoznato, puta u svijet čarolija, puta u svijet mašte… Naš život, sâm po sebi, vrlo je nepredvidiv te se često nađemo u situacijama koje, koje nas iznenade i zateknu te trebamo mudroga savjetnika u tome kako iz njih izaći. Ništa na ovome svijetu ne može zamijeniti trenutke opuštenosti, mira i zaborava, kao razgovor s dobrom knjigom. Djecu, ako ih naučimo voljeti knjigu čitajući im od malena, navikli smo na knjigu kao izvor prijateljstva, radosti i utjehe za cijeli život. Slikovnica je prva djetetova knjiga, knjiga namijenjena djeci, a njezin sadržaj i ilustracije privlače djetetovu pažnju. Djeca zapažaju slike prije govora, stoga slikovnica već u najmlađem uzrastu potiče na razmišljanje i verbalno izražavanje, razvija maštu, utječe na emocionalni razvoj i usvajanje estetskih stavova. U novije vrijeme postoji i veliki broj problemskih slikovnica, a danas ćemo upoznati neke od njih; one koje su povezane s emocijama: ljubavlju, srećom, tugom, strahom ili ljutnjom.autora Sama McBratneyja i ilustratorice Anite Jeram govori o tome kako ponekad kad nekoga jako, jako voliš, želiš pronaći način da opišeš svoje osjećaje. U toploj priči o malome zecu boje lješnjaka i velikome zecu boje lješnjaka, djeca će naučiti da ljubav nije stvar koju je lako izmjeriti. Stoga, uzmite svoga mališana u krilo i pokušajte izmjeriti koliku ćete količinu ljubavi osjetiti čitajući ovu knjigu koja Vam kasnije može poslužiti kao predložak za igru između Vas i Vašeg djeteta.Tatjana Gjurković i Tea Knežević te ilustratorica Jelena Brezovec autorice su slikovnice. Malena se slonica najviše voljela igrati skačući po lokvicama s vodom. Jednoga se dana nije tako smjelo igrati radi suše te kako bi ostale životinje imale dovoljno vode za piće. Malena slonica to nije znala pa kad ju je mama zatekla u igri u lokvici, jako se naljutila i počela vikati na svoju djevojčicu, nakon čega joj je odredila kaznu. Ova se slikovnica bavi problematikom straha od kritike, vikanja, burnih reakcija odraslih i kažnjavanja kod djece. Kroz životinjske likove djeca mogu prepoznati vlastitu situaciju i emociju straha koja se zbog nje javlja. Slikovnica sadrži i dodatak sa savjetima za roditelje koji će im pomoći da bolje razumiju svoje dijete i zadovolje njegovu emocionalnu potrebu koja stoji iza straha te da mu pomognu naučiti savladati taj negativan osjećaj.Autorice Tatjana Gjurković i Tea Knežević te ilustratorica Jelena Brezovac u slikovnicigovore o tome kako je jedna vjeverica skakutala po starome drvetu, ali prijatelji su je upozoravali na opasnosti kod neoprezne igre. Vjeverica se jako naljutila jer joj svi govore što smije raditi pa je odlučila ne slušati ih. Ubrzo se dogodila nezgoda. Srećom, u istoj šumi živi i pametna sova, koja joj je pomogla riješiti problem. Ova se slikovnica bavi problemom izražavanja ljutnje kroz otpor djece na postavljene granice i neprihvaćanje autoriteta. Kroz jednostavnu priču dijete uči prepoznati vlastite emocije, a dodatak u knjizi pomoć je roditeljima kako pomoći da dijete na prihvatljiv način izrazi svoje emocije.Iduća je slikovnicaautoricâ Tatjane Gjurković i Tee Knežević i ilustratorice Jelene Brezovac. Na livadi u šumi ježić se igrao s prijateljima. Srna predlaže igru koja se ježiću ne svidi jer je već jednom prilikom bio najslabiji igrač. Kako su ostali prijatelji pristali, ježić se uključio i ovaj je put bio treći. Sve je to promatra njegov otac, koji ga je došao zagrliti i utješiti te podučiti kako smo u svakome pokušaju sve bolji, a uspoređivati se treba samo sa samim sobom. U ovoj priči susrećemo se s osjećajem tuge zbog neuspjeha u zadanome pothvatu ili aktivnosti. Kroz likove životinja dijete prepoznaje vlastitu emociju i uči kako je savladati.Posljednji naslov autora Tracea Moroneyjaslikovnica je koja priča o toliko stvari zbog kojih možemo biti sretni. Zbog igre s prijateljima, zbog nekoga posebnog dara ili običnog zagrljaja. Ovo je prekrasna slikovnica koju možemo čitati, dodirivati, gledati i razgovarati s djecom o osjećaju sreće. Sreća je plod zdrave samouvjerenosti, a sretna djeca imaju veliku sposobnost za spontani smijeh, za igru i uživanje u najmanjim sitnicama. Sretna djeca imaju samopouzdanje koje im je potrebno da bi se mogla nositi s poteškoćama. Sretna djeca se osjećaju vrijednima i postat će brižne i tople odrasle osobe.Pronađitekoje ćete pokloniti svome djetetu i sebi, pa će im iskustvoostati kao najljepša uspomena iz djetinjstva, a ljubav prema knjizi njegovat će cijeloga života jer ipak