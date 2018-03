Naša djeca, naša budućnost

Udruge za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima „Ruka“

Erika Valić

antipedofilskog zakona

nezadovoljna i poraznim zakonskim odredbama

zakonske kazne za pedofile

Marijin zakon iz Srbije

Slobodan Jovanović

oteo, silovao i zadavio

problemu

Tekst: Osijek031.com

Foto: Psihorehabilitacijski Centar/Facebook

U Osijeku je u nedjelju održana edukativna tribina „“ na kojoj su članiceiz Rijeke predstavile svoj vlastiti prijedlog tzv. antipedofilskog zakona.Predsjednica udrugeje pojasnila kako su se riječki roditelji udružili i u Sabor uputili prijedlognakon uvjetnog otpuštanja jednog pedofila koji se vratio živjeti u neposrednu blizinu svoje žrtve i lokalne osnovne škole. Udruga jepo pitanju pedofilije jer je dosadašnja sudska praksa bila takva da se počinitelju - prijestupniku po pravilu određuje minimalna zatvorska kazna od tri do četiri godine umjesto zakonom propisanih maksimalnih deset godina, iako je žrtvi – djetetu nanio teške traume i upropastio cijeli život.Zakon sadrži postroženei zamišljen je kao snažna preventivna poruka svima onima koji razmišljaju o takvom kaznenom djelu. Njihov prijedlog zakona ponukao je vladajuće da pokrenu postupak izmjene Kaznenog zakona po pitanju seksualnih prijestupnika protiv djece i mladeži, a očekuje se da bi Zakon već ove godine mogao stupiti na snagu.Antipedofilski zakon nastao je po uzoru na, jedini takav zakon na području bivše regije, čiji je autor, otac 8-godišnje Marije, žrtve susjeda pedofila koji ju je. Jovanović je podsjetio na pogrešno uvriježeno mišjenje kako su pedofili stranci, dok statistike pokazuju da je najveći dio zlostavljača djeci dobro poznat i da dolaze iz njihove neposredne blizine (obitelj, susjed, ulica...).Na tribini je upozoreno kako registar pedofila u Hrvatskoj postoji, ali samo na papiru. Prema sadašnjim propisima, jednom kada pedofil odsluži zatvorku kaznu i izađe van, on se briše iz registra. On potom može pronaći posao u školi ili vrtiću ili kao sportski trener u nekom klubu gdje je ponovo u neposrednom kontaktu s potencijalnim žrtvama, a da bi se to spriječilo registar mora biti trajan i poslodavcu se pri zapošljavanju mora predočiti potvrda da niste bili u njemu.Na tribini se razgovaralo i ostigmatizacije djece žrtava pedofila, opasnostima koje vrebaju s Interneta i pametnih telefona te o tretmanima za pedofile koji odsluže kaznu a koji u Hrvatskoj još ne postoje. Istaknuto je kako je potrebno nastaviti senzibilizirati i educirati javnost o ovoj temi jer je seksualni zločin protiv djeteta najgori mogući zločin koji se mora adekvatno kažnjavati.