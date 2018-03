Državnu nagrada tehničke kulture „Faust Vrančić"

Tekst i foto: Ante Maras

Godišnjudobila jeizDržavna nagrada tehničke kulture „Faust Vrančić" utemeljena jei dodjeljuje se od 1992. godine pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić" za 2016. dodijeljene su u srijedu na svečanosti u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO), a među laureatima je i inženjeriz Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije, koji je tu prestižnu nagradu primio za životno djelo.i predsjednik Odbora za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić" prof. dr.uručili su zaslužnima u području tehničke kulture ukupno- uz nagradu za životno djelo, i deset godišnjih nagrada pojedincima, te tri godišnje nagrade udrugama tehničke kulture.Aktualne poruke Fausta Vrančića -od inovacija do proizvoda. Čestitajući svima na iznimnim postignućima zbog kojih su i postali laureati ove prestižne nagrade koja nosi ime izuzetne osobe hrvatske znanosti i kulture Fausta Vrančića, ministrica je izjavila da im za to doista pripadau društvu.Ističe kako su i danas aktualne poruke genijalnoga hrvatskog humanista, polihistora i izumitelja Fausta Vrančića (Šibeniku, 1551. - Mleci, 1617.). Aktualnost se odnosi na interdisciplinarnost rada očitovanu u Vrančićevoj svestranosti, prepoznavanje kontinuiteta i 'lanac' koji nas vodi od istraživanja i inovacija do proizvoda, kazala je.Kratko podsjetivši na najvažnije Vrančićeve izume i inovacije, ministrica je naglasila da je Vrančić u mnogočemu bio ispred svoga vremena. U vezi s Vrančićem važno je zapamtiti dvije stvari - prva je Vrančićev koncept koji je 'kretao' od teoretske podloge, preko izuma i inovacija, do proizvoda, pa čak i do uputa za korištenje, odnosno cijeli razvojni ciklus koji je danas, kada govorimo o istraživanju i razvoju, posebice u Hrvatskoj, previše rascjepkan. Druga važna poruka je da je Vrančić u svojim djelima naznačio koje su konstrukcije originalno njegove, a gdje preuzima dijelove drugih izumitelja, što je, smatra Divjak, posebice važno kada govorimo o znanstveniku koji je radio prije četiri stoljeća, a imao je potrebu i svijest da treba odati priznanje svojim prethodnicima.Godišnje Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić" dobili su inženjeriiz Tehničke škole Zagreb,iz 3. osnovne škole i 5. osnovne škole Varaždin,iz porečke Plave lagune, profesoriz zagrebačke OŠ Julija Klovića, inženjeriz tvrtke Monter SM u Zagrebu, stručni učiteljiz Industrijsko-obrtničke škole u Virovitici, inženjeriiz Hrvatskoga saveza informatičara u Zagrebu iiz Zajednice tehničke kulture Pula, profesoricaiz Osnovne škola Tenja i, nastavnica u Osnovnoj školi "Braća Ribar" u Sisku.Godišnjom Državnom nagradom tehničke kulture „Faust Vrančić" za pravne osobe nagrađeni su: Centar tehničke kulture Rijeka, Krapinski informatički klub i Zajednica tehničke kulture Osječkobaranjske županije.U ime nagrađenih zahvalio je, laureat Državne nagrade „Faust Vrančić" za životno djelo rekavši kako je nagrada koju su primili obveza da nastave i dalje strpljivo i marljivo promicati tehničku kulturu koja se stalno obogaćuje novim sadržajima. Među brojim sudionicima svečanosti bili su i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) akademik Zvonko Kusić i potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik