Osjeèka televizija - Vijesti, 15.03.2018.

Nakon Grada Osijeka, i Županija osječko-baranjska odlučila je ove godine isplatiti uskrsnice u iznosu od 150 kuna za ukupno 5155 umirovljenika čija mirovina ne prelazi 1200 kuna. Za tu namjenu u proračunu je osigurano 773 tisuće kuna, a uskrsnice će se isplatiti na kućnu adresu korisnika. No, osigurana su i dodatna sredstva za sve umirovljenike koji nemaju mirovinu veću od 1200 kuna, a iz nekog se razloga ne nalaze na popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Svi oni moraju do kraja travnja podnijeti zahtjev za isplatu uskrsnice Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, u Osijeku, na adresi Kapucinska 40/I. Sve dodatne informacije mogu se dobiti i pozivom na broj telefona 031/221-660.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- pravda za pripadnike Narodne zaštite?- započelo odbrojavanje do 19. Pannoniana