Pannonian challenge je tijekom posljednjih 18 godina razvio u najveću i najatraktivniju manifestaciju na području naše županije pa i šire i stoga se Osječko-baranjska županija odlučila aktivnije uključiti u organizaciju festivala ekstremnih sportova. Na nama je da budemo podrška entuzijastima koji su krenuli na Iktusu s minimalnim budžetom, ali sjajnom idejom i danas su prepoznati u cijelom svijetu. Tisuće vozača i posjetitelja širom svijeta dolazi u lipnju u Osijek kako bi upili dio adrenalinske atmosfere koju posljednjih nekoliko godina prenose i najveće svjetske tv kuće. Pannonian je brand grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, jer osim sporta promovira i turističke potencijale Slavonije i Baranje. Spajanje turističke ponude i vrhunske manifestacije dobitna je kombinacija, a strategija razvoja turizma naše županije upravo se temelji na sinergiji svih segmenata turističke ponude.

Veseli me sudjelovanje na prvoj specijaliziranoj konferenciji To Do u sklopu Pannonian Challengea. Izmijeniti iskustvo sa kolegama, organizatorima sportskih događanja koja uvelike pridonose prepoznatljivosti destinacija u kojima se održavaju i dobrim poslovnim rezultatima subjekata koji u njima djeluju, posebna je prilika. Današnji je trend i potreba u čim većoj mjeri uklopiti događanje u destinaciju i preko njega poslati višeznačnu poruku u svijet o samoj destinaciji i komercijalnim partnerima koji posluju u njoj. Sportska događanja pokazala su se kao najučinkovitiji promotivni alati za komunikaciju destinacija, ali posebno veseli jer su i pokretači pozitivnih trendova poslovanja i načina života u destinacijama u kojima se organiziraju. Pametno strateško promišljanje i povezivanje događanja sa destinacijom osnova je uspješnosti i održivosti projekata. Izmijeniti iskustva sa ljudima uključenim u velike projekte izuzetna je prilika obogatiti sebe samog, a doživjeti još i slavonsku gostoljubivost u Osijeku posebno je veselje i prilika koja se ne propušta. Vidimo se!!

Sedmu godinu zaredom u Slavoniji podržavamo uzbudljivo događanje koje, osim natjecanja u ekstremnim sportovima, privlači turiste iz cijele regije. Pannonian Challenge ćemo i ove sezone obogatiti zanimljivim sadržajima na samoj lokaciji, a raznih iznenađenja bit će i na našim društvenim mrežama. Drago mi je da smo ovom događaju dali i humanitarni karakter te da ćemo u suradnji s Udrugom Pannonian i organizatorima, preko društvene platforme za fundraising Čini pravu stvar koju je pokrenuo Vipnet, prikupljati donacije za djecu iz Dječjeg doma Klasje iz Osijeka.

Tekst: Pannonian team

Tekst i foto: Osijek031.com

Najava:

u ovom dijelu Europe,, predstavljen je na osječkom Građevinskom fakultetu. Ljubitelji ekstremno dobre zabave ove će godine moći uživati u vratolomijamau najranijem periodu do sada, od 30. svibnja do 2. lipnja, no iako je termin raniji nego ikada, ono što sa sigurnosti možemo obećati je odlična zabava i mnoštvo komaraca, koji su s godinama postali i zaštitni znak Pannonian Challengea.Ove godine na festivalu će biti prekoiz cijelog svijeta, a zanimljivost je i da su BMX i skate kao sportovi uvršteni na listu Olimpijskih sportova, tako da ćemo ove godine u Osijeku moći pratiti i bodriti buduće olimpijce. Na zadovoljstvo posjetitelja ulaz na sportski dio je besplatan.Za zabavu na glazbenom dijelu festivala upobrinut će sei brojni drugi koji će, kao i prošlih godina, zagrijavati atmosferu do ranih jutarnjih sati. Odličnu glazbenu atmosferu već tradicionalno garantira otvorenje u dvorištu Kazamata, koje iz godine u godinu dovodi sve veći broj zaljubljenika u urbane sportove i glazbu. Ulaz na glazbeni dio festivala je 20 kuna po večeri, a party otvorenja u Kazamatu besplatan je za sve posjetitelje.Uz mnoštvo vrhunskih sportaša i glazbenika, Pannonian Challenge ove će godine po prvi puta okupiti i stručnjake iz područja event menadžmenta. Uz najveće izdanje festivala do sada ove godine po prvi puta predstavit će se i To Do sport event konferencija koja će se održati u sklopu festivala 1. i 2. lipnja na Građevinskom fakultetu u Osijeku.To Do konferencija je događaj koji okuplja stručnjake iz različitih područja sporta i event industrije koji dijele svoje ideje, znanje i životno iskustvo s ciljem povezivanja i međusobnog razvoja. Najbolji stručnjaci u sport-event industriji predstavit će svoje projekte te raspraviti o trendovima i mogućnostima povezivanja i razvoja. Ovo je do sada najznačajna konferencija u regiji, a ekipa iz organizacije ponosna je što je mjesto događanja upravo Osijek.“Ovakav jedinstveni događaj pozicionirat će Osijek na mapi progresivnih i otvorenih gradova, a dolazak vrhunskih stručnjaka iz event menadžmenta odličan su početak za razvijanjem, kako urbane kulture tako i kulture sporta općenito” istaknuo je Jurica Barać, direktor Festivala.Neka od najznačajnijih imena konferencije su - Olivier Pascal (FISE World Series), Tomaž Ambrožić (Ironman Slovenia), Joe Bašić (Beach Majors & Ultra Music Festival), Vladimir Miholjević (Tour of Croatia) i brojni drugi. Kotizacija za To Do konferenciju je 300 kuna + PDV, a sav financijski prihod odlazi Centru za pružanje usluga u zajednici „Klasje“ koji će ovom donacijom financirati sportske aktivnosti svojih korisnika.Pannonian Challenge zasigurno je jedan od najpoznatijih događaja u Osijeku i šire, a da je postao pravi brend Grada istaknula je i zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš "Odlično je da nam Pannonian Challenge ove godine dolazi ranije jer ćemo svi mi nestrpljivi prije doći na svoje! Najveći regionalni festival ekstremnog sporta u Skate parku na lijevoj obali Drave već po tradiciji postaje središtem najboljih svjetskih inline, skate i BMX sportaša. Ponosna sam na našu osječku ekipu entuzijasta koji žive Pannonian 365 dana u godini i uvijek nam iznova prirede iznenađenja od kojih zastaje dah! Grad Osijek od prvog je dana partner i podrška projektu i sretna sam što imam priliku surađivati sa maštovitim i progresivnim timom. Vrijeme i mjesto znamo - ostaje nam samo pronaći najbolje mjesto na tribini i uživati u svakom trenutku ovog spektakla! "“ – s ponosnom je naglasio župan Ivan Anušić.Organizacijom To Do sport event konferencije Festival je zaradio mjesto više na ljestvici vrhunskih turističkih događanja u Hrvatskoj što potvrđuje i Vladimir Miholjević, prvi čovjek najpoznatije međunarodne biciklističke utrke u Hrvatskoj „Tour of Croatia“ – „Pannonian je od malog natjecanja za lokalne vozače izrastao u ekstremni sportski događaj svjetskih razmjera, koji se nalazi na listi želja skoro svih najboljih vozača svijeta. Da bi došao tu gdje je sada, festivalu su pomogli dugogodišnji partneri, među kojima se najviše ističe Vipnet. „“ – izjavila je direktorica korporativnih komunikacija Vipneta Martina Rizman Matić.Ponovimo još jednom, Pannonian Challenge od 30. svibnja do 2. lipnja okupit će najbolje svjetske vozače urbanih sportova, stručnjake iz područja sporta i event industrije kao i neke od najboljih izvođača i bendova u regiji i komarce te tako spektakularno započeti još jedno zanimljivo i vruće ljeto u Slavoniji.Na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj nau Osijeku najavljeno je novo, 19. po redu izdanje Pannonian Challengea , najvećeg festivala ekstremnog sporta i glazbe u regiji.Na konferenciji su uz direktora festivalasudjelovali i zamjenica gradonačelnika, župan Osječko-baranjske županije, prvi čovjek Tour of Croatiai prodekanica za znanost Građevinskom fakultetuJurica Barać je istaknuo kako ove godine Pannonian ima novi datum –- a održat će se već tradicionalno u skate parku na lijevoj obali Drave, najboljem fiksnom skate parku u Europi.Sportski program će u Osijek dovesti „“ svjetske scene koji će svoje vještine pokazati u natjecanju u vožnjiprve večeri (četvrtak), rola (petak) i vožnji(subota). BMX natjecanje održava se u sklopu, a nagradni fond iznosi 100.000 kuna. Kao i prošle godine, ulaz na sportski dio programa bit će besplatan za sve posjetitelje.Posjetitelje očekuje i bogat glazbeni program čiji će headlineri biti, dok će ostali izvođači biti objavljeni naknadno. Cijena ulaznice bit će simboličnihpo večeri.Novost ovogodišnjeg Pannoniana je održavanje dvodnevnekonferencije 1. i 2. lipnja na Građevinskom fakultetu. Na konferenciji će nastupiti organizatori sportskih natjecanja, predstavnici Vlade i turističke zajednice, a sva sredstva od kotizacije ići će u humanitarne svrhe, za djecu izZamjenica gradonačelnika Žana Gamoš u svom obraćanju okupljenima naglasila je kako Grad stoji iza Pannoniana još od njegovog prvog izdanja, a ove godine festival će pomoći splus tehničku i administrativnu podršku.Još bolje vijesti stigle su iz Osječko-baranjske županije: župan Anušić je rekao će Županija ove godine sponzorirati festival s, dok će Turistička zajednica „učipiti“Od 30. svibnja do 2. lipnja Osijek će postatiali i stručnjaka iz područja event menadžmenta. Stoga, u svoje kalendare zabilježite datume, uzmite slobodne dane, ulaštite cipele i bicikle te pronađite najbolje mjesto na tribinama u Skate parku na lijevoj obali Drave, uz nadu kako kako ove godine neće biti onoliko komaraca kao prethodnih godina...