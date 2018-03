DHZM-a

204 cm

176 cm

pripremne mjere obrane od poplava

uznemirenost građana

najugroženijih područja županije

Valpovštini

Hrvatskih voda

nastavak rasta

542 cm

pričinile štetu

356 milijuna kuna

Prema podacima, vodostaj rijeke Drave kod Osijeka jutros u 7 sati iznosio jei nastavljen je lagani rast koji traje već tjedan dana, otkako je počelo topljenje snijega. Prije dva dana (utorak) vodostaj Drave kod Osijeka iznosio jeKada vodostaj Drave prijeđe 200 cm, u Hrvatskim vodama proglašavaju, no to nije nikakav znak zaVoda polako stagnira i povlači se iz, primjerice u, uz vodotok Karašica - Vučica. Mali sliv rijeke Vuke i mali sliv Karašice -Vučice bili su u izvanrednim mjerama obrane od poplava, na nekim dionicama čak na pragu izvanrednog stanja, ali suradnjom, lokalnih ustanova i ostalih sastavnica civilnog društva nije došlo do ugroze života i imovine.Obzirom da je riječ o vodotocima koji se ulijevaju u Dravu, u narednih nekoliko dana očekuje seDrave kod Osijeka, ali on neće izazvati nikakve probleme. Samo za usporedbu, maksimalna razina Drave kod Osijeka izmjerena je u lipnju davne 1965. godine i iznosila jeInače, u Osječko-baranjskoj županiji samo u proteklih pet godina poplave sukoja se procjenjuje na