Tekst i foto: Osijek031.com

Dolaskomzapočeli su, ili bolje rečeno nastavljeni su radovi nana križanjuPrvi korak u tom opsežnom zahvatu je temeljitau tom dijelu grada, pa smo tim povodom kratko porazgovarali s, direktorom tvrtke Gravia d.o.o. koja je zadužena, zajedno s Vodovodom Osijek, za obavljanje ovih pripremnih radova.Prema riječima g. Hercega, pripremni radovi na iza budući vodovod i kanalizaciju započeli su jučer obavljanjemna istočnoj i zapadnoj strani križanja. Zamijenit će se postojeće, dotrajale vodovodne i kanalizacijske cijevi novima, a posebno će se voditi računa o tome da niti u jednom trenutku ne dođe do nestanka vode za stanovnike Sjenjaka.Zahvat će otežati to što se ispod predmetnog raskrižja nalazi pravo more instalacija - osim vodovoda i kanalizacije tu su još i struja, telefonski kabeli, plinovod itd. Zbog toga je teško govoriti o točnim vremenskim rokovima, ali okvirno pripremni radovi će trajatiTek nakon toga započet će radovi na izgradnji samog kružnog toka. Kako je Herceg naglasio,za vozače je ta da potpunog zatvaranja prometa. Za ulaz i izlaz na Sjenjak koristit će se by-pass napravljen na zelenoj površini ispred ulaza u, a komunikacija između Trpimirove i Divaltove ulice bit će omogućena preko malog kružnog toka kod kafića Tango koji je u funkciji. Ovaj režim prometa odnosi se na osobna vozila, dok će promet biti ograničen samo za teretna vozila.G. Herceg je procijenio kako će radovi na izgradnji kružnog toka trajati oko dva mjeseca, što znači da bi kompletni radovi mogli biti dovršeni u roku