Uskrs

prodavaonica, ljekarni, benzinskih crpki

Ljekarne:

Benzinske crpke:

Pošta:

KBO - posjet bolesnicima:

GISKO:

od 8.00 do 14.00 sati

od 8.00 do 11.00 sati

ZATVORENO

ZATVORENO

Unikom:

ZATVORENO

GPP Osijek:

ZATVORENO

ZATVORENO

Trgovine i trgovački centri:

Portanova:

ne rade.

Radno vrijeme Zakupaca na drugom katu Centra:

ne rade

ne rade.

Radno vrijeme Zakupaca na drugom katu Centra:

ne rade

Mall Osijek:

Emmezeta:

ZATVORENO

ZATVORENO

Kaufland:

ZATVORENO

8:00 do 16:00 sati

Lidl:

ZATVORENO

Interspar:

ZATVORENO

od 8:00 do 14:00 sati

Događanja u gradu:

Bliži nam sepa je radno vrijemei ostalih objekata u ovom blagdanskom razdoblju drukčije no inače. Portal Osijek031.com donosi vam radno vrijeme Portanove, INA benziskih postaja, dežurnih ljekarni, pošte, Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek...- Ljekarna centar Osijek (Ponedjeljak – Nedjelja 00,00 -24,00)INA: nedjelja i ponedjeljak- Trpimirova, Čepinska i Kanižlićeva: od 0 do 24 sata- nedjelja i ponedjeljak - zatvoreno- nedjelja i ponedjeljak: od 10 do 12 te od 16 do 18 satiPetak, 30. travnja 2018. -Subota, 31. travnja 2018. -Uskrs, 1. travnja:Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja:Uskrs, 1. travnja:Veliki petak i subota:Cara Hadrijana 1 (kod remize) - Petak od 6:30 do 19:30 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati,Pothodnik - Trg Ante Starčevića - Petak od 7:00 do 19:30 sati, subotom od 8:15 do 13:00 sati.Gajev trg - Petak od 6,30 do 19,00 sati, subotom 8:00 do 12:45 sati.Uskrs, 1. travnja:Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja:Uskrs, 1. travnja:Poslovni prostori Zakupaca na prizemlju i prvom katu Centra- CineStar od 16:00 do 24:00 sata- Luckia casino od 0-24 sata- Lounge bar Waldinger od 15:00 do 23:00 sata- GBowling te restorani Surfer i PolarisUskrsni ponedjeljak, 2. travnja:Poslovni prostori Zakupaca na prizemlju i prvom katu Centra- CineStar od 11:00 do 22:30 sati- Luckia casino od 0-24 sata- Lounge bara Waldinger od 10:00 do 23:00 sata- GBowling od 12:00 do 24:00 sata- Restorani Surfer i PolarisUskrs, 1. travnja:Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja:Uskrs, 1. travnja:Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja:Uskrs, 1. travnja:Uskrs, 1. travnja:Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja:- [