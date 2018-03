problema

OŠ „August Šenoa“

nedostatak parkirnog prostora

šest parkirnih mjesta

Drinsku cestu

Zdravka Nalia

kapitalne investicije Gradske četvrti

nije došlo na red

400.000 kuna

popravak nogostupa, javne rasvjete, dječjih igrališta

najpogodnija lokacija

manjih bašći

Jedan odkoji već godinama muči nastavnike, roditelje djece koja pohađajuali i vijećnike GČ-a jeu neposrednoj blizini škole.Naime, ispred škole postoji samo, tako da su nastavnici i roditelji prisiljeni snalaziti se kako znaju i umiju, često parkirajući automobile na zemljanim površinama i uz samu, inače veoma frekventnu cestu u gradu.Tim povodom kontaktirali smo predsjednika GČ Industrijska četvrtkoji nam je potvrdio kako je dobro upoznat s tim problemom i kako se on već godinama vuče. Naime, GČ je u svoj godišnji program rada međuuvrstila pitanje gradnje parkirališta i za ovu godinu, ali i za prošlu i pretprošlu godinu, no do sada toNalio podsjeća kako GČ ima na raspolaganjuza tekuće aktivnosti kao što sui sl. Obzirom da je kod parkirališta riječ o velikoj investiciji, GČ treba pomoć Grada. Osim toga, Nalio podsjeća kako u neposrednoj blizini škole postoje parcele gdje bi se mogla napraviti dodatna parkirna mjesta, a obzirom da su obje u gradskom vlasništvu, uključivanje Grada je svakako neophodno.Kaospominje se križanje Drinske i Krbavske ulice, što je Vijeće GČ Industrijska četvrt uvrstilo u službeni dopis koji je krajem veljače upućen Gradu. Nalio je rekao kako je svjestan da postoje otpori izgradnji jer na toj konkretnoj lokaciji postoji višegdje Osječani starije dobi uzgajaju voće i povrće, no smatra kako se uz uključivanje Grada rješenje može iznaći.Iz Grada još nije stigao odgovor na službeni dopis, ali se u GČ-u nadaju kako će njihova zamolba biti usvojena te kako će se ovaj veliki problem ove godine konačno riješiti.