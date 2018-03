Robert Seligman

najuspješniji sportaš

16. seniorsku gimnastičku sezonu

S

v

j

e

t

s

k

o

m

kupu u Bakuu

Vjerujem da smo imali dovoljno vremena za podizanje forme i uštimavanje svih elemenata vježbe. Robert će u Bakuu ići s vježbom startne ocjene 16.0 i ako sve prođe kako očekujemo, nema razloga da ne uđemo u finale, a onda je sve moguće. Konkurencija u Azerbejdžanu bit će jaka - na konju će se natjecati Kaya Kazuma (JPN), Weng Hao i Wang Junwen (CHN), Likhovitskiy Andrey (BLR), Lee Chih Kai (TPE), Sašo Bertoncelj (SLO) te naš Čakovčanin Filip Ude. Bit će to zanimljivo sučeljavanje na samom početku sezone i voljeli bismo se za tjedan dana u Osijek vratiti s prvom ovogodišnjom medaljom

Mađarevića i Seligmana

Boris Čulin

Uzbuđeni smo i jedva čekamo nastup u Azerbejdžanu. Dugo godina smo svi zajedno u samom vrhu svjetske gimnastike, ali ni dan danas ne možemo ne osjetiti uzbuđenje pred početak sezone ili pred nastupe na velikim natjecanjima. Nakon Bakua slijedi nam katarska Doha a onda, za nas, emotivni vrhunac sezone - Svjetski kup u Osijeku i to pred sam kraj svibnja. Novost za ovu godinu je to što sa seniorskim nastupima kreće naš dojučerašnji junior, Aurel Benović. On je u veljači ove godine na kontrolnom treningu u Nacionalnom gimnastičkom centru ATON odlično odradio svoju vježbu na parteru i time osigurao mjesto u A seniorskoj reprezentaciji Hrvatske. Naš stručni tim odlučio je da će tim završiti juniorsku karijeru i krenuti s nastupima u seniorskoj konkurenciji

Spreman sam za dobre nastupe i jedva čekam početak sezone. U 32. godini i sa 16 godina aktivnog seniorskog gimnastičkog "staža" mogu reći da sam iznimno zadovoljan svime onime što sam do sada postigao. Rijetki su oni koji traju ovoliko dugo i mogu se pohvaliti vrhunskim rezultatima kroz cijelu karijeru. Imam podršku svojih trenera Mađarevića i Čulina, a klub se trudi osigurati što god mi je potrebno za dobar i kvalitetan rad. Dat ću se od sebe i vjerujem da ni ove godine rezultati neće izostati

Tekst i foto: Ivana Maltašić

Grada Osijeka i Osječko - baranjske županije za 2017. godinu, ovaj tjedan otvorit će svojui to nastupom na", rekao je trener Mađarević.Uz, u Baku putuje i trener, ovaj put u ulozi suca.", izjavio je Mađarević.A što o svemu kaže Robert?".