Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Anica Buljan

238 knjiga

, posudbeni odjel za odrasle, dodijelila je osmu godinu za redom priznanje " Najčitatelj ". Na svečanosti proglašenja titulu najčitatelja osvojila jekoja je u prošloj godini pročitalarazličitih žanrova. Gospođa Buljan je izjavila kako je za nju knjiga najbolji čovjekov prijatelj ali ijer se s knjigama druži već godinama. Kako bi i vi iskoristili blagodati koje čitanje knjiga donosi,je i za ovaj mjesec pripremio pregled novopristiglih naslova u Knjižnicu.Današnji ćemo pregled započeti naslovom za koji se ujedno možete boriti i u nagradnoj igri. Radi se o vrhunskom psihološkom trileru sa spektakularnim završetkom koji je osvojio i publiku i kritičare. "" autorice Sarah Pinborough priča je to o ljubavnom trokutu Louise, Adele i psihijatra Davida Martina. Louise je razvedena i samohrana je majka šestogodišnjeg Adama. Jedne večeri za šankom u baru ugledala je čovjeka svog života. Pogledi su im se sreli i ubrzo su se počeli ljubiti. Već sljedeći dan, kad dolazi na posao, shvaća da je "fatalni muškarac" zapravo njezin novi šef, psihijatar David Martin. Ne zna da je oženjen. I to ženom koja će uskoro postati njezina najbolja prijateljica. Dok Louise muče sumnje, Adele pokušava održati privid savršenog braka. Napetost je jedna od glavnih vrlina ove knjiga. Radi se o napetosti koja se i fizički manifestira u tijelu za vrijeme čitanja. Očekujte nepredvidiv kraj o kojem svi pričaju. Pričat ćete i vi.Kineski car poziva na dvor čuvenoga engleskog urara Alistera Coxa da bi ovaj konstruirao niz satova koji bi mogli mjeriti protok vremena u sreći, tuzi i na rubu smrti. U Zabranjenome gradu, okruženom luksuzom i obrednom veličanstvenošću, Cox i njegova trojica pomoćnika konstruiraju najnevjerojatnije mehanizme od željeza, žive i pijeska, optočene draguljima. Žalujući za svojom kćeri, Cox svoja djela posvećuje njoj, tražeći utjehu u njezinoj ljepoti. No dvorom vlada i strah od kršenja brojnih pravila pod prijetnjom boli ili smrti. Kada car, poznat i kao "Gospodar vremena" zatraži od Coxa da izumi sat koji bi predstavljao samu vječnost, Cox zna da je to nemoguća zadaća: ne može niti staviti sebe iznad cara završivši svoje djelo, a niti ne uspjeti u pokušaju da ispuni gospodareve želje. Njemu svojstvenim pismom punim ljepote, Christoph Ransmayr u romanu "" opisuje život u sjeni jednoga od najmoćnijih pojedinaca u povijesti, oblikujući zapanjujuće slike i pojedinosti odavno izgubljenih vremena i mjesta.Ribarska brodica polako se približavala. Holmgren je navukao kapu na lice i izašao iz kormilarnice. Hladan vjetar ošinuo ga je po licu kad je ugledao dva trupla. Prokletstvo, rekao je. Samo nam je to još nedostajalo. Tko su mrtvi muškarci? Kamo je nestao čamac za spašavanje? Istraga će ovaj put odvesti detektiva Wallandera u istočnu Europu… Jednog hladnog dana u veljači na švedsku se obalu nasukao čamac za spašavanje. U njemu su ležala dvojica muškaraca, obojica mrtvi, obojica ubijeni, kako je utvrdio Kurt Wallander. Tragovi ga odvode u Rigu gdje upoznaje ženu imenom Baiba Liepa, suprugu ubijenoga policijskog službenika koji je previše znao o nedjelima u svojoj zemlji. Kad se Wallander zaljubi u Baibu, njegove srčane tegobe, stres izazvan poslom koji obavlja te briga za kćer Lindu u Stockholmu postaju sporedni. Ona mu pomaže u istrazi koja će ga duboko uvući u podlu zavjeru. On se neustrašivo bori za pravednost, dovodeći pritom vlastiti život nekoliko puta u opasnost… Jeziva priča "" Henninga Mankella o korumpiranim policajcima, nezdravom društvu i tmurnoj Rigi, napeta je i pomalo zastrašujuća.Stephenie Meyer upoznali smo kao autoricu megapopularnog serijala Sumrak saga, u napetom trileru predstavlja nam fascinantnu junakinju, a vještim pripovijedanjem i neočekivanim zapletima dokazuje zašto su njezini romani među najprodavanijima na svijetu. U tom napetom špijunskom trileru u stilu Jamesa Bonda i Jasona Bournea bivša agentica Alex u bijegu od nekadašnjih poslodavaca mora preuzeti novi slučaj kako bi sa sebe sprala krivnju i spasila glavu. Nekoć je radila kao vrhunska stručnjakinja u tajnoj službi američke vlade, a nakon što su u toj službi zaključili da im je postala teret, pokušali su je ubiti. Jedini je izlaz iz te situacije da preuzme još jedan, posljednji posao za bivše poslodavce. I dok se priprema za najtežu životnu bitku, zaljubljuje se u muškarca koji joj umanjuje izglede za preživljavanje. Može se pouzdati samo u svoje znanje kemije i svoj znanstveni genij. Stephenie Meyer u trileru ", vještim pripovijedanjem i neočekivanim zapletima dokazuje zašto su njezini romani među najprodavanijima na svijetu.U nastavku uspješnica New York Timesa, fantasy romana za mlade "Žar u pepelu", autorica Sabaa Tahir prati svoje junake – Laiju, robinju Učenjačkog Carstva, i Eliasa, najboljeg vojnika Carstva. Kao i u prethodnom romanu, radnja je smještena u fantastični svijet nadahnut Rimskim Carstvom. Laia i Elias pokušavaju doći do zloglasnog zatvora Kauf kako bi oslobodili Laijina brata u čijim bi rukama mogla biti sudbina Učenjaka. Kao da se sve udružilo protiv Laije i Eliasa, progone ih Bojovnici, zapovjednica i vlastita prošlost. Na svojem putu moraju nadmudriti neprijatelje, ali i suočiti se s prevrtljivošću vlastita srca. Moraju se suočiti i s Helenom Aquillom, Eliasovom prijateljicom iz djetinjstva koja postaje krvosljednica Carstva i želi ih ubiti. Ovaj je roman još mračniji i dojmljiviji od prethodnoga, a Sabaa Tahir ne preza ni od opisa umova zločinaca. Pričom prepunom akcije, obrata i snažnih emocija "" jednostavno će vas opčiniti.Rimljani su odavno otišli, a Britanija postojano propada. Ali barem su prestali ratovi koji su nekoć harali cijelom zemljom. Axl i Beatrice, bračni par vremešnih Brita, odluče da je napokon došlo vrijeme da pođu kroz tu napaćenu zemlju izmaglice i ruševina ne bi li pronašli sina kojega godinama nisu vidjeli, sina kojega se jedva sjećaju. Znaju da će ih čekaju mnoge nedaće, pa i čudne i nezemaljske, ali ne mogu predvidjeti kako će im putovanje otkriti mračne i zaboravljene kutke uzajamne ljubavi. A ne mogu ni znati da će im se putom pridružiti jedan saski vitez, siroče koje mu je štićenik, i jedan vitez odreda, poput Axla i Beatrice, na neki način lišeni vlastite prošlosti, ali neumoljivo željni utjehe, kao i bremena, prisjećanja života u punini. Katkad zvjerski, katkad zagonetan, uvijek duboko dirljiv, "" sedmi roman nobelovca Kazua Ishigura prosvjetljava pričom o činu zaboravljanja i snazi sjećanja, mnogostruko primjenjivom pripoviješću o ljubavi, osveti i ratu.Beto, Šmrkalj, Carlos i Manu učenici su u isusovačkoj školi u Limi i zajedno prolaze kroz pubertet, buđenje seksualnosti i sve nevolje koje već snalaze dječake njihovih godina. No, uz uobičajene probleme, svaki od njih pokušava i pobjeći od svoje obiteljske situacije i snaći se u gradu u kojem vlada gotovo ratno stanje. Svoje obiteljske i društvene probleme dječaci će rješavati delinkvencijom, sve većim psinama i nepodopštinama, dok ih mješavina bijesa i otpora prema autoritetima ne dovedu do čina koji će nepovratno promijeniti život svakome od njih. "" nedugo nakon objavljivanja 2016. godine u Španjolskoj je pobudio velik interes javnosti. Autor Santiagu Roncagliolojeu kroz roman pogovora o svakodnevnom životu u Peruu s početaka 90-ih godina, prikazuje dolazak popularne kulture i svakodnevni život prosječne peruanske obitelji, ali i godine straha koje je u društvu posijala komunistička teroristička organizacija "Sendero Luminoso"." prvijenac je autorice Heather Morris istinita je priča o životu, smrti, strahu, nadi i ljubavi. Nesretne ljude porobljene samo zato što su bili drukčiji tetovirao je Slovak Lali Sokolov, i sam logoraš u Auschwitzu, do jučer života željan mladić židovskog podrijetla. Taj je zadatak odrađivao u zamjenu za vlastiti život sve dok se u redu za označavanje nije pojavila djevojka prekrasnih očiju. Upisao joj je broj na podlakticu i od tog dana živio samo za nju. Njihova je ljubav živjela uz bok smrti, vapaje umirućih. Ali je od prvog dana živjela, a ne samo preživljavala… Godine 1945. u strahu od dolaska Rusa nacisti počinju otpremati zatvorenike iz logora smrti, a među odabranim odlazi i ljubav njegova života. Žena u koju se zaljubio nestaje, a Lale se odlučuje uputiti u potragu za njom. Kako su prolazili tjedni Lale ne gubi nadu da će pronaći Gitu…. Sami protiv svih Gita i Lali uspjeli su nadživjeti sve strahote i nedaće koje im je život nametnuo. Svjedočanstvo koje je prvobitno napisano kao scenarij, a onda je kasnije uobličeno u roman čini ovu knjigu izrazito čitkom i dinamičnom." veliki je roman koji se smješta između dviju velikih smrti, smrti Josifa Staljina i smrti Josifa Brodskog. Baš kao i ostala djela Ljudmile Ulicke govori o povijesti, ljubavi, uvjerenjima i vjeri, no više od svega ostalog: o složenosti i veličini ljudskoga života. A taj život Ulicka nam ovaj put daje kroz sudbine Miše, Ilje i Sanje, trojice neprilagođenih dječaka u kojima će se utjeloviti sve junaštvo, naivnost i nada onih koji su se opirali sivilu i opresiji sovjetskog režima. Mudro i potresno, u najboljoj tradiciji velike ruske književnosti, Ulicka nas vodi u svijet zabranjenih ideja i knjiga, svijet potpirivane paranoje, u kojemu se o politici i glazbi razgovara u zadimljenim sobama, pod sjenom sveprisutne vlasti i čeličnim stiskom KGB-a. Naravno, dok ga stotinama sudbina opisuje, Ulickoj ne nedostaje ni razumijevanja ni humora ni senzualnosti, a sve što u Zelenom šatoru pronađemo, gdje god ga i kad god ga čitali, posve sigurno prepoznat ćemo kao blisko, kao ljudsko, kao svoje… Potresan roman o životu u Sovjetskom Savezu tijekom Hladnoga rata, u kojemu se, između redaka, može pročitati štošta o životu u Putinovoj Rusiji danas." završni je dio trilogije koju je Margaret Atwood, prva dama distopijske književnosti, počela romanom Gazela i Kosac te nastavila Godinom potopa. Kanadska autorica prikazuje ruševine svijeta koji je uništila namjerno oslobođena biotehnološki stvorena pošast, a u tim je ruševinama tek šačica preživjelih. Među njima je i Toby, nekoć pčelarica i članica miroljubiva zelenog pokreta otpora Božjih vrtlara. Toby se ponovno susreće sa svojom velikom neuzvraćenom ljubavlju Zebom, bivšim bioteroristom Ludih Adamita. Na zahtjev Koščića, dobroćudnih humanoida koji su stvoreni da zamijene ljudski rod, Toby pripovijeda priče o prošlosti ljudske vrste. Pametni mutanti, svinjoni, stalna su prijetnja Koščićima, a urotu kuju i bivši zatvorenici, nasilnici i silovatelji loptobolesnici. Roman osvaja jedinstvenim spojem akcije, humora i satire, romanse i mašte. Ali tjera i na razmišljanje. Vizija budućnosti Margaret Atwood istodobno ohrabruje jer velik je potencijal čovječanstva, ali i upozorava… Ova dirljiva i dramatična završnica veličanstvenog djela spekulativne fikcije djelo je autorice velikog hita Sluškinjina priča.Kada mlada Čehinja nakon očeve smrti u njegovu stanu pronađe remenčiće za ispravljanje dječjih kukova, taj predmet potakne je da istraži njemačku stranu očeve obitelji. Prva je postaja grad Lahnstein, gdje živi obitelj Klare Rissmann, bake koju nikad nije upoznala i koja je napustila njezina oca još kao bebu. Rasplićući tajne bakina života, protagonistica kreće na moćno putovanje kroz političku klimu Prvog i Drugog svjetskog rata te uzdizanje i slom Reicha. Mozaik zamršene obiteljske povijesti započinje u njemačkom gradu Hinterbergenu, a nastavlja se u selu Rzy u Sudetima gdje Klara odlazi predavati kao učiteljica. Njezin život u Čehoslovačkoj ispunjen je željom za pripadanjem, novim ljubavima, ali i nenadoknadivim gubicima koji je potresaju i mijenjaju. U kompleksnoj povijesno-obiteljskoj priči "" mlada češka spisateljica Jakuba Katalpa isklesanim rečenicama na pozornicu uvodi plejadu živopisnih likova koji poput slagalice stvaraju veću sliku te bacaju novo svjetlo na kompleksni odnos Nijemaca i Čeha.Svakog jutra 16-godišnjak A budi se u tijelu druge osobe slične dobi kao i on u kojemu ostaje do sljedećeg jutra. Sutradan je A nova osoba, ima nov izgled, nov život, nove probleme... I tako već 16 godina, sve dok ne upozna djevojku Rhiannon. A prvi put u životu osjeti ljubav, prvi put žudi za drugim bićem, prvi put pronalazi nekoga s kim želi biti – dan za danom, svakog dana. No može li mu Rhiannon uzvratiti ljubav? Ne manje zanimljivo je i Levitanovo istraživanje obitelji i osjećanja pripadnosti, kao nečega čega je A bolno lišen. Dok je s jedne strane A mnogo bogatiji od bilo kog svog vršnjaka za sva ona iskustva koja je proživio boraveći u raznim tijelima i proživljavajući njihova iskustva i sudbine, on je istovremeno i puno nesretniji od njih zbog nemogućnosti da bilo gdje pusti korijenje. Ovoj neobičnoj ljubavnoj priči mnogo toga stoji na putu. Zabavno i neočekivano, ova dirljiva i iznenađujuća knjiga preispituje ljubav i nudi mladim čitateljima posve nov pogled na tu temu te ih potiče na razmišljanje. Knjiga "" Davida Levithana proglašena je najboljom dječjom knjigom u 2012. u School Library Journalu i Booklistu te najboljom knjigom za tinejdžere u 2012. u Kirkus Reviewsu.U zimu 1930. g. u tatarskom selu Julbašu Zulejhina muža ubijaju komunisti pod optužbom da je kulak, a ona, samo sa zavežljajem, biva prognana u nepoznato. Nakon dugog i iscrpljujućeg putovanja Zulejhin se život mijenja iz temelja, a sva dotad naučena pravila gube na važnosti. Zajedno sa šačicom preseljenika, Zulejha je prisiljena prilagoditi se surovim životnim uvjetima tajge uz obalu rijeke Angare. Pored sitne, zelenooke Tatarke u toj su se šarolikoj zajednici obrele najrazličitije osobnosti i profesije – poludjeli liječnik, nekoć uspješni slikar, obrazovani građanski par iz Lenjingrada, beskrupulozni kriminalac, a svima njima na čelu je naočiti komandant Ignatov, ubojica Zulejhina muža. Hoće li se i po koju cijenu svi oni uspjeti oduprijeti uvjetima koji traže nadljudsku izdržljivost pitanje je koje se proteže kroz cijeli roman, a koji svojim dramaturškim majstorstvom ne dopušta da ga ispustite iz ruku. "" roman je iznimne snage koji, premda debitantski, majstorski opisuje jedan od najokrutnijih političkih trenutaka u povijesti SSSR-a i veliča volju za životom, žrtvu, hrabrost i ljubav.Nakon neočekivanog telefonskog poziva u zoru na Veliku subotu, Eva bez razmišljanja sjeda u vlak i kreće na gotovo tisuću i pol kilometara dug put iz svojeg rodnog Südtirola/Alto Adigea do Kalabrije. Tajnoviti odlazak ispravlja trideset godina staru nepravdu, kad je njezina majka Gerda poštaru vratila maleni paket umotan u smeđi papir lakonski ustvrdivši da Eva spava. No Gerdu ne treba prestrogo suditi – odrasla je uz bezosjećajnog oca, bivšeg nacista, i brata, južnotirolskog terorista, a sa šesnaest je počela rintati u kuhinji hotela u Meranu. I dok su Gerdin život obilježila povijesna previranja na sjeveru talijanske države, Eva konačno ima priliku poravnati račune na njezinu krajnjem jugu... Prvijenac Francesce Melandri "" izvanredni je mozaik dirljive ljubavne priče, intrigantne obiteljske sage i uzbudljivog prikaza povijesti. Ovaj maestralno ispričani roman na zanimljiv način prikazuje prošlost, sadašnjost i običaje prostora koji odudara od naše tipične slike Italije.