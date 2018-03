Hrvačkog kluba Osijek

Prvenstvu Hrvatske u grapplingu

Ivica Tadijanov

Tomislav Turčić

Slaven Poznić

Rene Rebolj (

Lovro Ivančić

BJJ, MMA, Cardio Kickboxing i Kickboxing grupe

Tekst i foto: Vjeran Ratković

Članovisudjelovali su u nedjelju nakoje se održalo u Zagrebu. Prvak Hrvatske do 100 kilograma ponovno je, a viceprvak do 66 kilograma je. Na natjecanju je nastupilo i osmero juniora kluba od kojih su medalje osvojili(drugi u kategoriji do 77 kilograma), te brončanikategorija do 84 kilograma) i(kategorija do 71 kilogram).Natjecanje koje se odvijalo u Sportskoj dvorani Pešćenica službeno je Prvenstvo Hrvatske i odlučujuće je za odlazak na Europsko prvenstvo. Članovi Hrvačkog kluba Osijek nastavljaju s treninzima za natjecanja u grapplingu i brazilskom jiu jitsu, a pridružiti im se mogu novi članovi u. Također, željeli bi se zahvaliti sponzorima: Lukenda Transport, Vodovod Osijek, Bonavia Design, Hokus Okus i Polleo Sport