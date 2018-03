dobitak ogromne

ispario

potapša po ramenu

Portoš

poklon bonom

nedjelju, 11. ožujka 2018.

Vitapur

poklanja jastuke

12 sati

Mario Valentić

nove kolekcije

[Sponzorirani članak]

Ovaj vikend moraš biti u Portanovi jer su šanse zaScenarij izgleda otprilike ovako… Razgledate po trgovini, svašta si želite još priuštiti, ali plaća još nije stigla ili je džeparac za ovaj mjesec prerano “”. Krenete na blagajnu i baš tada, baš vas, netko! Okrenete se i vidite veliko narančasto stvorenje pred sobom! Ne brinite – to jei on se upravo sprema darivati vasbaš te trgovine u kojoj ste sada! Pa zar to nije divno!?Ako ste se spremali uputiti u Portanovu ovaj vikend, a trebali bi, nemojte se iznenaditi ako baš vas Portoš potapša po ramenu taman kada budete vadili novčanik i počasti vas besplatnim shoppingom.Dodatno, učasti posjetitelje tako da im. Sve što trebate napraviti je ponijeti svoj stari jastuk, doći u Portanovu u nedjelju ujer tamo vas čeka voditelji ljubazne Vitapur hostese koje će vam pokloniti novi, svileni jastuk Vitapur Royal Sleep Thomas potpuno besplatno! Požurite i budite prvi, jer su količine ograničene.A konačno nam se i sunce pojavilo i polako nagovještava dolazak proljeća. Iskoristiti ovaj vikend za obnovu garderobe jer su u trgovine u Portanovistigle i fantastične su. Ne sumnjamo da ćete u njima ovog proljeća blistati punim sjajem!Vidimo se ovaj vikend u Portanovi!