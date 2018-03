bunde i tople kapute

lagane jakne, kratke majice i sunčane naočale

ugodno, pretproljetno vrijeme

sunčano vrijeme

14°C

16°C

obilje sunca

19°C

10°C

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Stephanie Sarin/Foto-arhiv031

Barem na kratko možemospremiti u ormar, a pripremiti. Vikend koji je pred nama donosiVeć danas, očekuje nasuz slab do umjeren zapadni vjetar, a temperatura zraka bit će oko. Sutra, vrijeme slično današnjem. Grijat će nasuz slab do umjeren jugozapadni vjetar.Nedjelja donosi, i još toplije vrijeme. Temperatura zraka okouz slab do umjeren južni vjetar. Što se tiče idućeg tjedna, temperatura će biti iznad, novog snijega i hladnog vremena nema na vidiku, ali je moguća kiša.. No, dok dođe idući tjedan, uživajte u sunčanom vikendu, bit će ih sve više..