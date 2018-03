klopati

Tekst: Osijek031.com

Foto: STUC/Facebook

Studenti koji su ovog vikenda poželjeli nešto „“ u a-la-cartu zgradidoživjeli sunaišavši na -To će od sada biti redovna slika vikendom jer je uprava STUC-a donijela odluku po kojoj taj popularni restoran višePo novom radnom vremenu, koje je stupilo na snagu prošlog vikenda, Gaudeamus će raditi samo radnim danima, dok će vikendom biti zatvoren.Razlog su, naravno,jer su u STUC-u procijenili kako nema potrebe da vikendima rade dva objekta.S druge strane, menza upo novom radi cijeli dan, za razliku od dosadašnje prakse kada je menza radila dvokratno,, teNa taj način u STUC-u izlaze u susret studentima koji su se bojalivikendom. Čini se kako studentidugo čekati u redu, ali neće biti zakinuti ni za izbor jela iz Gaudeamusa koja će se vikednom i dalje moći konzumirati ali samo na liniji.Podsjetimo, osječki studenti imaju mogućnost nešto „“ i u restoranu Campus u sklopu sveučilišnog kampusa, no ni taj restoran ne radi vikendom, što znači da je studentima koji vikendom ostaju u Osijeku do daljnjega dostupna samo menza.