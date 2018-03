129 milijuna kuna

117 milijuna kuna

Ivan Anušić

Željkom Kovačevićem

Nakon SN Baranja, sada su četiri velika sustava navodnjavanja spremna za realizaciju, no mi zapravo radimo 14 sustava za navodnjavanje, trenutno u različitim fazama pripreme i realizacije, čija je ukupna vrijednost 576,2 milijuna kuna, a njima ćemo pokriti 13.642 hektara poljoprivrednih površina. Sustavi za navodnjavanje su izuzetno važni budućnost naše županije i nemaju nikakvu alternativu. Naime, da bi pomogli ljudima koji rade i žive od poljoprivredne proizvodnje, što je jedna od temeljnih županijskih djelatnosti, nužno je graditi sustave navodnjavanja i tako se prilagođavati posljedicama snažnih klimatskih promjena

4.587.500,04 kuna

917.500,04 kune

3.670.000,00 kuna

obranu od poplava

biciklistički promet i vožnju turističkim vlakićem

18,3 milijuna kuna

Bit će to potpuno novi sadržaj u turističkoj ponudi naše županije, a investicija će se također financirati kroz fondove EU te u suradnji Hrvatskih voda i Županije

sustava aglomeracija

upozorio

Papuka i Krndije

Sustav navodnjavanja Baranja, vrijedani s obuhvatom od 5.000 hektara, otvoren je prošle godine, a u svibnju ove godine Osječko-baranjska županija će na natječaj za izgradnju sustava navodnjavanje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine nominirati još četiri sustava (SN Mala šuma - Veliki vrt, SN Budimci - Krndija, SN Dalj i SN Poljoprivredni institut Osijek), ukupne vrijednostii obuhvata od 1.573 hektara. O tim i drugim zajedničkim projektima na sastanku održanom u prostorijama Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu u Osijeka (7. ožujka 2018. godine) županrazgovarao je s direktorom VGO Osijeki njegovim suradnicima.– rekao je župan na sastanku.Hrvatske vode i Županija potpisat će i u 2018. godini godišnji Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske županije, kojim su utvrđeni iznosi sredstava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije. Prema prijedlogu Ugovora ukupan iznos sufinanciranja iznosi, s time da Županija osigurava sredstva u iznosu(20 %), a Hrvatske vode preostalih(80 %).Posebna novost u zajedničkim aktivnostima Hrvatskih voda i Županije je projekt modernizacije nasipa zau Baranji. Asfaltiranjem i drugim mjerama ojačala bi se primarna uloga nasipa u zaštiti od poplava, ali i omogućilo korištenje za. Planira se urediti 24,5 kilometara nasipa od Osijeka do Batine (kao i 28,5 kilometara na području Virovitičko-podravske županije), i to u okviru prekograničnog programa suradnje IPA Hrvatska - Mađarska. Ovaj projekt koštao bi okood čega je 85 posto novac europskih fondova, dakle bespovratna sredstva. Idejni projekt je završen, pa može početi izrada projektne dokumentacije.– dodao je župan Anušić.Sudionici sastanka naglasili su i važnost izgradnje. Ugovori za izgradnju tri takva sustava (Đakovo, Valpovo i Osijek) već su potpisani (1. prosinca 2017. godine na sjednici Vlade RH održanoj u Osijeku), a - kako ističe Željko Kovačević – takvim sustavima planira se obuhvatiti još desetak općina i gradova u Osječko-baranjskoj županiji. Ukupna vrijednost tih radova na odvodnji i vodoopskrbi iznosila bi oko dvije milijarde kuna.Na kraju sastanka, Ž. Kovačević jeda su vodostaji rijeka na području Osječko-baranjske županije u blagom porastu, no za sada se ne očekuje veći rast. Naravno, stalno se rade procjene rizika, osobito zbog rekordnih količina snijega u Alpama, a sve službe su spremne za intervenciju u slučaju porasta vodostaja. Očekuje se tek da će redovite mjere obrane od poplave biti proglašene na slivu Karašica-Vučica zbog otapanja snijega s