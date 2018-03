Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

je mjesto na kojem se, osim, organiziraju i razne… O financiranju, obnovi krovišta i pročelja zgrade te novoj zgradi Sveučilišne knjižnice, za gradski portalgovorila je ravnateljica GISKO-a,Budući je GISKO gradska knjižnica, uloga Grada Osijeka u financiranju ove ustanove. Tako je za 2017. godinu iz proračuna Grada za rad GISKO-a izdvojeno, a za ovu godinu proračun još nije stigao, ali će biti otprilike na istoj razini.Osim iz proračuna Grada, GISKO se također financira izbudući je to i sveučilišna knjižnica, iz Ministarstva kulture po određenim programima, dio sredstava dolazi i od Osječko-baranjske županije, a tu su i vlastiti prihodi. Ukupni troškovi funkcioniranja knjižnice na godišnjoj razini iznose oko 8,8 milijuna kuna, a taj se novac troši zaKada je riječ o obnovi zgrade GISKO-a, nedavno je obnovljen dio ograde, koji je financiralo Ministarstvo kulture, i dio krovišta zgrade za što je Grad izdvojioiz spomeničke rente. Zbog nedostatka financija obnavlja se dio po dio, a sljedeće na redu je obnova pročelja zgrade. Gđa Farkaš je istaknula kako se jošu obnovu pročelja zgrade obzirom da za njega treba poprilična količina novca. Knjižnica će se ponovno obratiti Ministarstvu za pomoć, jer je zgrada u kojoj se nalazi GISKOte se o tome mora voditi računa tijekom obnove.Ravnateljica Farkaš se osvrnula i nagradnje nove zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra Osijek na prostoru Sveučilišnog kampusa. Iako se očekivalo kako će njezina izgradnjaGISKO-u, ravnateljica smatra da to ipak. Prostor u kojem se sada nalazi GISKO jednostavno jei unatoč svom trudu da on funkcionira kao knjižnica, to niti nije bila njegova prvotna namjena. Kada Sveučilište iseli svoju građu iz trenutno zajedničkog prostora, i dalje će ostati veći dio građe gradske knjižnice stisnut u istome prostoru.Obzirom da Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek imai jedina je knjižnica istočno od Zagreba koja prima obvezni primjerak svake izdane knjige, Farkaš smatra da je Grad Osijek zaslužio imati jednu novu, namjensku, suvremenu zgradu knjižnice kako bi GISKO ostao jedna od svijetlih točaka kulture u Osijeku.Kompletan tekst razgovora s ravnteljicom možete pročitati ovdje