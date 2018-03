zime

Petak, 9. ožujka 2018.

Dosta je. Odlučili smo ju. U petak vam donosimo sunce. I započinjemo novu sezonuSamo za poslovnjake. I ambiciozne studente. Biramo društvo.Pozovite kolege s posla. Pozovite klijente. Pozovite prijatelje. Ili dođite sami, bit ćete s nama. Garantiramo da neće biti dosadno., Club, 21:00 sat. After Merlon. After After Luna. After x3 Q. U međuvremenu začinite malo s Tufnom.BIZparty središnji je zabavni događaj za poslovne ljude osječko-baranjskog gospodarstva koji se održava u CLUB lounge baru, Kapucinska 23, Osijek.Organizira ga tvrtka Mirakul d.o.o., izdavač poslovnog časopisa BIZdirekt, kako bi povezala lokalne poslovne ljude i pružila im priliku da se opuste i zabave u ugodnu i njima blisku okruženju.Zahvaljujući pokroviteljima, na svakom BIZpartyju organiziran je zabavni program, gostima je ponuđeno piće dobrodošlice i catering te su organizirane nagradne igre.