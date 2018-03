Osnovna škola Lug

nastavno-sportsku dvoranu

Ivan Anušić

Zvonko Milas

Momir Karin

Jozsef Magyar,

Robert Jankovics

Željko Cickaj

sječko-baranjska županija uložila gotovo pet milijuna kuna u izgradnju dvorane u Lugu, mjestu koje je specifično po tomu što je ovdje školstvo utemeljeno prije 475 godina, a sada su dočekali da se izgradi i dvorana. Inače, ovo je pretposljednja od 50 osnovnih škola kojima je osnivač Županija koja dobiva nastavno-sportsku dvoranu. Preostala je još izgradnja dvorane u Satnici Đakovačkoj, koju upravo završavamo. Ovakva dvorana je rezultat županijske skrbi i ulaganja u prosvjetu, ali i dobre suradnje mađarske nacionalne manjine i uprave Osječko-baranjske županije. Istina je da samo 82 učenika pohađa ovu školu, no dvorana je namijenjena učenicima, ali i svim mještanima zainteresiranim za sportske i kulturne aktivnosti

Ove investicije su konkretan pokazatelj dobre suradnje i uzajamnog pomaganja nas prema mađarskoj manjini u Hrvatskoj te Mađara prema hrvatskoj manjini u Mađarskoj

devet mjeseci prije

Zuber d.o.o.

4.894.569,40 kuna

825,82 m2

100.000,00

8.974.078,40

Tekst i foto: OBZ.hr

osnovana je 1543. godine, a tek ove godine dobila je. Trenutno školu pohađa 82 učenika, od kojih je 61 učenik od 1. do 8. razreda u matičnoj školi u Lugu, a od 1. do 4. razreda ima 9 učenika u Područnoj školi u Kopačevu te 12 u Područnoj školi u Vardarcu. U 10 razrednih odjela nastava se odvija na mađarskom, a u pet na hrvatskom jeziku uz mogućnost njegovanja mađarske kulture i jezika.Jučer, 5. ožujka 2018. godine, županna prigodnoj svečanosti otvorio je novoizgrađenu nastavno-sportsku dvoranu, a događaju su nazočili državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja, veleposlanik Mađarske u Hrvatskojsaborski zastupnik, načelnik Općine Bilje, predstavnici mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj te drugi uzvanici.- O– rekao je župan Ivan Anušić, koji je potom otputovao u Pečuh gdje je u organizaciji Hrvatske državne samouprave otvoren Hrvatski dom.– dodao je župan.Izgradnja nastavno-sportske dvorane OŠ Lug završen jeugovorenog roka, a izvođač radova je bila tvrtkaiz Višnjevca. Uporabna dozvola izdana je 7. veljače 2018. godine, a ukupna vrijednost projekta je. Neto površina jednodijelne sportske dvorane iznosi, a dvorana se sastoji od borilišta, sanitarnih čvorova, spremišta opreme, ureda nastavnika, galerije i male dvorane. U proračunu za 2018. godinu Županija je osigurala jošza opremanje dvorane (u tijeku je postupak javne nabave). Inače, ukupna ulaganja Županije u objekte OŠ Lug u Lugu, Vardarcu i Kopačevu od 2002. godine do danas iznose čakkuna.