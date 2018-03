obilniji snijeg

roza fleke

otrov

nisu

ptičji izmet

lako uočljiva

Tekst: Osijek031.com

Foto: Slaven Gajić

Prošlog tjedna pao je prviove godine. Između ostalih uobičajenih radosti (za neke i gadosti) koje on sa sobom nosi, Osječane su ove godine iznenadile „“ u snijegu.Ta pojava zamijećena je u svim dijelovima grada i odmah su krenula pitanja na društvenim mrežama je li u pitanju nekii jesu li te one opasne za ljude.Odgovor je da –Naime, te „roza fleke“ zapravo sui to izmet ptice drozd koja u ovo hladno vrijeme dolazi u naše krajeve gdje se hrani uglavnom raznim bobicama.Prilikom probave nastaje karakteristična boja izmeta koja je na snijeguDakle, nema razloga za uznemirenost, roza boja snijega po dvorištima ili krovovima automobila posljedica je normalnog rada probavnog trakta ptičje avijacije. Obzirom da se za nekoliko dana najavljuje otapanje snijega, i ovi ptičji „potpisi“ nestat će s njima...