Čelnici gradske uprave danas su predstavili projekt „“ koji obuhvaća prehranu za školsku djecu koja dolaze iz obitelji koje žive u, a nisu u sustavu socijalne skrbi.Projekt se provodiza redom, traje od prosinca prošle do lipnja ove godine (kraj školske godine) i obuhvaćakojima je Grad Osijek osnivač. Cilj projekta jedjeci – korisnicima projekta čije obitelji nisu u programu socijalne skrbi, a mjesečni cenzus po članu obitelji im ne prelaziProjekt je vrijedan, a njegovi korisnici su 614 djece iz sljedećih osnovnih škola:Projekt je zamišljen kao komplementaran dvama već postojećim projektima školske prehrane: onom koji provodi Županija za sve učenike na području OBŽ-a i onom koji provodi Grad za djecu iz obitelji korisnika socijalne skrbi, njih ukupno 350.Provedbom ovog programa sva djeca u gradu bit će pokrivena nekim od projekata besplatne prehrane, a to će biti i značajna ušteda za obitelji s dvoje ili više djece koja do sada nisu ostvarivala pravo na neki od programa, istaknuli su zamjenica gradonačelnikai pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu