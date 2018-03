Kuna, Esseker i karate Akademija Osijek

16. međunarodnom karate festu "Virovitica open 2018."

Karate klub Kuna

Veronika Šuster u katama je osvojila srebrnu medalju, dok je Kristijan Nedeljković pobijedio u borbi za treće mjesto i time zaslužio brončanu medalju.

Dobar nastup imao je Ivan Stranjak , ali ovaj put se nije popeo na postolje, svojim trudom i zalaganjem u budućnosti pokazao je kako može konkurirati najboljima na predstojećim natjecanjima. Ekipu natjecatelja vodili su treneri Tin Kovač i Mislav Karačić. Sudačku postavu za KAO je predstavljao Goran Mesić, glavni trener i predsjednik kluba KAO

Mato Đukić

Petar Gudelj

Borna Gudelj

Tekst: Osijek031.com

Foto: KK Kuna, Esseker i karate Akademija Osijek

Osječki karate klubovi:sudjelovali su na. Na natjecanju nastupilo oko 600 natjecatelja iz 6 zemalja.S obzirom na izuzetno jaku konkurenciju natjecateljiiz Osijeka osvojili sunastupila je s 8 natjecatelja i osvojila 5 medalja.Karla Karačić- učenice +44kg -2.mjesto.Luka Škripić ml. učenici -38kg -3.mjesto.Mihael Mikolin ml.učenici +38kg 3.mjesto .Patrik Ifko Juniori -68kg 3.mjesto.Tin Kovač Seniori open 3.mjesto.Korak do medalje ostali su Bartol Klanac i Mislav Karačić koji su izgubili u repasažnim borbama i zauzeli 5.mjesta .Za karate klub Esseker Prvo je nastupio najmlađi natjecatelju kategoriji mlađih učenika do 26 kg kojemu je ovo bio prvi nastup na velikim natjecanjima i koji će mu sigurno biti poticajan u pripremi za sljedeća natjecanja iako je osvojivši 5. mjesto ostao na korak do medalje.U kategoriji mlađih kadeta do 48 kgje uvjerljivo savladao svoje suparnike i osvojio 1. mjesto i pobjednički pehar. Petar je odmah potom nastupio i u kategoriji kadeta do 52 kg u kojoj je dobio prvi meč protiv predstavnika Slovenije ali je nažalost zbog povrede morao odustati od daljnjeg natjecanja.Kadetje u kategoriji do 57 kg uspješno odradio prve mečeve ali je svojom greškom izgubio polufinalni meč od predstavnika Mađarske da bi u repasažnoj borbi za 3. mjesto također bio uspješan i osvojio broncu.Borna je istovremeno odrađivao i mečeve u konkurenciji juniora do 61 kg u kojoj je također zauzeo 3. mjesto.