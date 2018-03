Hrvatskog pjevačkog društva „Lipa“ Osijek

najtrofejnijih i najstarijih hrvatskih pjevačkih zborova

Tekst i foto: HPD Lipa Osijek

U utorak, 27. veljače 2018. godine, održana je 115. skupština u bogatoj povijesti(i to izborna), jednoga od najboljih,. Na skupštini je, između ostaloga, izabrano i novo vodstvo Društva.Na samoj skupštini većinom glasova odlučeno je da će i u iduće dvije godine predsjednik ostati ugledni sveučilišni nastavnik i gospodarski stručnjak, prof. dr. sc., kojemu je ovo peti mandat na čelu Lipe. Za dopredsjednike su ponovno izabrani(ujedno i glasnogovornik Društva), a za tajnika. U Upravni odbor ponovno su imenovani još:(dirigentica),(kodirigentica),(kodirigentica),(računovođa) ite, kao predstavnice zbora,. Novi članovi UO većinom glasova postali su:(Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku),(Grad Osijek),(Osječko-baranjska županija),(Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku),(Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek) te(Ekonomski fakultet u Osijeku), čime je ukupan broj članova Odbora povećan na 17. Dvama bivšim dugogodišnjim članovima Upravnoga odbora,(15 godina) i(osam godina), uručena su posebna priznanja za zasluge. U Nadzorni odbor Lipe pak ponovno su izabrani(predsjednik),(članovi), a u Sud časti Društva:Budući da se Skupština nominalno odnosila na proteklu, 2017. godinu, iznesen je cijeli niz realiziranihLipe u prošloj godini, koja je bila posebno uspješna za lipašice i lipaše. Pri tome valja izdvojiti dva Grand Prixa, osvojena u lipnju na svjetskom natjecanju pjevačkih zborova u austrijskom Salzburgu te u listopadu na državnom natjecanju pjevačkih zborova u Rovinju. U 2017. godini Lipa je ostvarila gotovo 50 uspješnih nastupa, a u studenom 2017. predstavila se i brojnoj koncertnoj publici na gostovanjima u Subotici i Zagrebu. Prošla godina zaključena je tradicionalnim 25. Božićnim humanitarnim koncertom i novčanom pomoći (zahvaljujući građanima) Kliničkom bolničkom centru Osijek.Predstavljen je i plan i program do kraja tekuće 2018. godine, među kojima se posebice ističe pozivno sudjelovanje na, odnosno pobjednika prošlogodišnjih jakih svjetskih natjecanja pjevačkih zborova, među kojima je pozivnicu dobila i Lipa. Ova zborska smotra, koja će okupiti mnoga ugledna i jaka imena svjetskoga zborskoga pjevanja, pod nazivom Laurea Mundi održat će se od 18. do 22. svibnja 2018. godine u Budimpešti, a u njegovom sklopu Lipa će sudjelovati u jednom velikom međunarodnom pjevačkom glazbeno-scenskom projektu, čiji će detalji biti uskoro izneseni u javnost.Inače, najljepši dio Skupštine bio je dodjela priznanja i srebrnjaka zaslužnim članovima. Kao najredovitiji članovi u 2017. godini nagrađeni suZa „okruglo“ članstvo u Lipi pak nagrađeni su:(po 10 godina);(25 godina) te(30 godina članstva). Na kraju Skupštine lipašice i lipaši iznenadili su dugogodišnjega dopredsjednika Društva, Stevana Radovančevića. Budući da on 5. ožujka slavi 70. rođendan, iznenadili su ga pjesmom i prigodnim darom: lijepom karikaturom, čiji je autor proslavljeni osječki karikaturist