prouzrokovao

odvijanje zračnog prometa

WizzAir-ov

Basela

nije mogao sletjeti

Davora Forgića

nisu bile dovoljne

bez učinka

stara, ali u funkciji

velika potreba za obnovom

Ministarstvu prometa

do početka iduće zimske sezone

Tekst: Osijek031.com

Foto: Teuta Stazić/Foto-arhiv031, ZL Osijek/Facebook

Snijeg koji je padao tijekom ponedjeljkaje velike probleme u prometu na hrvatskim cestama, ali je utjecao i naTako se dogodilo da u ponedjeljakzrakoplov izsa 180 putnikau Osijek zbog leda na pisti. Slijetanje je zbog toga iz sigurnosnih razloga preusmjereno na zračnu luku u Beogradu odakle su putnici autobusima prevezeni do Osijeka.Tim povodom kontaktirali smo direktora ZL-akoji nam je potvrdio da je došlo do preusmjeravanja zbog toga što dvije ralice, s koliko raspolaže osječka zračna luka,za očistiti pistu. Iako su obje ralice bile neprekidno u pogonu, snijeg je stalno padao po sletnoj stazi dugačkoj 2,5 km, pa je njihov rad bio praktičkiPosebno vozilo koje mjeri koeficijent trenja prošlo je iza njih, no kako su razine trenja bile više od dopuštenih, odlučeno je da zrakoplov sleti na alternativnu lokaciju.G. Forgić je dodao i kako je oprema kojom raspolažu, no ovaj je incident pokazao da postojii modernizacijom zimske opreme na pisti.Iz ZL Osijek krajem prošle godineposlan je plan nabave za 2018. u kojemu je navedeno sve što je potrebno zračnoj luci. Prije nekoliko dana direktor ZL-a, zamjenik gradonačelnika i dožupan bili su na sastanku kod pomoćnika ministra prometa gdje su dobili obećanje o nabavci nove opreme. Nova bi oprema trebala stićiletenja, a u ZL-u se nadaju kako će dobiti barem dvije nove ralice.Inače, od utorka je uspostavljen normalan režim rada na osječkoj zračnoj luci pa svi zrakoplovi polijeću i slijeću po ustaljenom redu letenja.