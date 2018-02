Osjeèka televizija - Vijesti, 28.02.2018.

Iako je zima odlučila svoje zube pokazati pri samome kraju, snijeg i hladnoća neće omesti održavanje 25. Osječkog proljetnog sajma i 19. obrtničkog sajma na Pampasu. Direktor Alen Vukašinović rekao je kako je otkazivanja bilo, no da je 180 izlagača potvrdilo svoj dolazak. Dvije tisuće četvornih metara zatvorenog dijela Pampasa u potpunosti je popunjeno, a upitan je dio onih na vanjskome dijelu. Organizatori će, uz pomoć ostalih gradskih tvrtki, očistiti prostor, a u dogovorimo su i oko postavljanja šatora kako bi uvjeti za izlagače bili što bolji. I ovoga puta bit će i popratnih sadržaja, a tvrtka Osječki sajam organizirala je i tim stručnjaka za prodaju koji će obilaziti izlagače i kroz neformalni razgovor ih savjetovati. Otvorenje sajma najavljeno je za petak, u 11 sati, a bit će otvoren do nedjelje, od 10 do 19 sati, kao i dosad uz besplatan ulaz i parking.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- novi investicijski ciklus u Vukovaru- smotra belišćanske civilne zaštite- obilježen Dan ružičaste majice