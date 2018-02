horor filmovi

Poznato je da setemelje na strahu, osjećaju koji u svima nama stvara nesigurnost. Koliko god se čudili kako nekoga mogu privlačiti takvi sadržaji, to je nešto duboko u ljudima, ta znatiželja, nepoznato područje, nešto nevidljivo, neobjašnjivo, pa nas uvijek iznenade filmovi poput '', koji svi žele pogledati. Postoji veliki broj ljubitelja ovog žanra jer jednostavno obožavaju da ih obuzme adrenalin, osjećaj euforije i napetosti.Sve ljubitelje strave i užasa zasigurno ćeda CineStar za njih pokrećeprvu projekciju film četvrtkom uz poklone partnera, gdje će svi koji s nestrpljenjem očekuju svoj najdraži žanr, uživati u napetosti i euforiji u društvu sebi sličnih. Svaki posjetitelj će dobiti na poklon DVD s nekim horor naslovom, dostupan je i specijalan' koji za cijenu oduključuje velike kokice, veliko piće i veliko piće gratis. Partner CineHorrora Converse za dvoje najsretnijih posjetitelja pripremio je ruksak na poklon. Prva CineHorror projekcija jei to s filmom kojeg brojni ljubitelji hororaca s nestrpljenjem čekaju- 'Kuća duhova' s Helen Mirren u glavnoj ulozi.CineHorror će za početak biti dostupan u četiri grada i to u CineStaru – Branimir centar Zagreb, Tower Center Rijeka,te Joker u Splitu. Spremite se na maksimalnu dozu napetosti i strave te kupite svoje ulaznice za prvi Cinehorror, jer broj mjesta je ograničen.