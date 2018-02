Parku prirode Kopački rit

Naturavita

400 milijuna kuna

Tomislav Bogdanović

200 hektara minsko sumnjivih površina

dvorac Tikveš

Prezentacijsko-edukacijski centar

61 milijun kuna

turističkog pristaništa Sakadaš

izletničkog električnog broda i čamaca

Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Aljmaškog rita

4,5 milijuna kuna

Ivan Anušić

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Na konferenciji za novinare održanoj udetaljno je predstavljen veliki međunarodni projekt „“ kojim će se revitalizirati prostor Parka, a ukupna vrijednost projekta iznosi čakRavnatelj ustanoverekao je kako su neki od glavnih ciljeva projekta razminirati okona prostoru Parka te revitalizirati šumske i vodne ekosustave kroz obnovu i zaštitu šuma i šumskog zemljišta u dunavsko-dravskoj regiji te zaštitu voda i o vodama ovisnih ekosustava, smanjivanje rizika od požara i drugih elementarnih nepogoda itd. Početak projekta očekuje se krajem ove godine i trajat će do 2020. godine.Projektom je obuhvaćen ii to u dvije tematske cjeline: novi dvorac i stari dvorac. Njegovom obnovom će se otvoritigdje bi se uveli moderni interdisciplinarni i multimedijalni sadržaji namijenjeni svim dobnim skupinama.Projekt se planira realizirati do 2021. godine, a njegova vrijednost je. Još jedan veliki projekt je izgradnja nove infrastrukturei razvoj novih edukativnih sadržaja na tom prostoru, čime će biti omogućena i veća fluktuacija posjetitelja. Predviđena je i nabava novogna solarni pogon kako bi se posjetiteljima pružio potpuno nov doživljaj flore i faune u Kopačkom ritu. Projekt je vrijedan više od 11 milijuna kuna, a njegova provedba predviđena je do 2021. godine.U zajednički projekt uključena je ina području Županije. Agencija će se angažirati u izgradnji edukacijskih sadržaja poput lugarnice u osječkom prigradskom naselju Podravlje, na ulazu u Kopački rit rit, kao posjetiteljsko-edukacijski prostor, a pokrenut će i inicijativu za izgradnju Prirodoslovnog muzeja u osječkoj Tvrđi koji bi popularizirao sadržaje Kopačkog rita, za što su zainteresirani i Grad i Županija, a kao potencijalni partner tu je Prirodoslovni muzej u Zagrebu.Sljedeći projekt je revitalizacija– Aljmaški rit 2, čija je vrijednost oko, u sklopu kojega će Agencija dobiti na upravljanje prostor od 2.500 ha pogodan za monitoring i istraživanja, ribolov, rekreaciju, biciklizam i školu u prirodi.Projekt Naturavita samo je jedan od aktualnih projekata koji se pripremaju ili provode na području Kopačkog rita, a najvećim dijelom financiraju iz fondova Europske unije. Kako je istaknuo župan, milijunska ulaganja rezultat su sustavne pripreme projekata i sinergijskog djelovanja svih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a upravo je suradnja na svim razinama važan preduvjet provedbe ovog i svih nadolazećih međunarodnih projekata.